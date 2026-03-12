У побережья Ливии обнаружили древние остатки затонувших кораблей (фото)

У побережья северо-восточной части Ливия польские археологи обнаружили остатки нескольких затонувших кораблей, свидетельствующих об опасности морского пути к древнему городу Птолемаиду. Линия обломков на морском дне простирается более чем на 100 метров, что может указывать на серию кораблекрушений в этом районе в разные периоды.

Птолемаида в свое время была одним из самых больших греческих центров региона Киренаика. Город основали правители из династии Птолемеи в конце IV – начале III века до нашей эры. Оно оставалось важным портом и торговым центром вплоть до арабского завоевания в VII веке. Об этом пишет Dzieje.pl.

Экспедиция археологов из Варшавского университета возобновила работу на этой территории в 2023 году после длительного перерыва, вызванного гражданской войной в стране. Во время последнего полевого сезона исследователи изучали портовую часть древнего города и проводили подводные разведки.

Подводными исследованиями руководил декан факультета археологии университета Бартош Контны. Он объяснил, что на протяжении веков береговая линия значительно изменилась: уровень Средиземного моря постепенно поднимался, а землетрясения привели к разрушению части побережья. В результате некоторые древние портовые сооружения сейчас находятся под водой.

Во время погружений археологи обнаружили многочисленные элементы древней инфраструктуры — каменные колонны, остатки дорог, якоря, а также приборы, которые использовали для измерения глубины морского дна. В будущем эти находки планируют подробнее исследовать.

Еще один подводный участок ученые обследовали в нескольких километрах к востоку от древнего порта. Там, недалеко от скалистой формации, они зафиксировали полосу артефактов на глубине нескольких метров. Среди находок были фрагменты амфор и другие остатки груза, что указывает на неоднократные кораблекрушения в этом месте.

Руководитель более широкого исследовательского проекта в Птолемаиде Петр Яворский отметил, что речь идет не об одном корабле. По его словам, длинная полоса обломков свидетельствует, что аварии происходили здесь неоднократно, и этот участок может стать важной зоной для будущих подводных исследований.

На одном из затонувших судов археологи обнаружили необычный предмет, связанный с торговлей — бронзовую деталь римских весов, известную как aequipodium. Артефакт исполнен в виде женской головы и наполнен свинцом. Рядом также были обнаружены многочисленные амфоры и остатки товаров. В одной из них исследователи обнаружили кристаллизованное вино, которое сейчас анализируют в лаборатории.

Параллельно другая команда археологов под руководством Шимона Ленарчика работала на акрополе древнего города. Там исследователи обнаружили неизвестную ранее дорогу, предназначенную для колесного транспорта, ведущую на вершину плато со стороны внутренней части города. Акрополь расположен примерно в 300 метрах над уровнем моря, поэтому существование такой дороги стало неожиданностью для ученых.

У этой дороги также нашли остатки сооружений, которые могли быть сторожевыми башнями. Вероятно, они входили в систему обороны города и позволяли своевременно замечать угрозы с окрестных территорий.

Вдоль маршрута археологи наткнулись на римский дорожный знак с греческой надписью, которая датируется периодом правления династия Северов. На камне высечена греческая буква "гамма", обозначавшая определенный участок дороги. Вероятно, этот объект относится к первой половине III века нашей эры – времени активного развития Птолемаиды.

К исследованиям также присоединились специалисты по консервации из Академии изящных искусств в Варшаве. Под руководством Кшиштоф Хмелевский они задокументировали и оценили состояние настенных росписей, которые еще в 2008 году перевезли в местный музей из Дома Леукактиоса. Сохранившиеся фрагменты занимают десятки квадратных метров.

Кроме этого, специалисты отреставрировали византийскую фреску с изображением бородатого мужчины и создали копию редких каменных солнечных часов с двойным циферблатом, впервые обнаруженным на территории Птолемаиды в 2010 году.

По словам Яворского, древний город до сих пор скрывает много тайн. Во время раскопок археологи регулярно находят мозаики, росписи и другие произведения искусства, нуждающиеся в сложной реставрации.

Исследователь напомнил, что в 2026 году исполняется 25 лет с начала археологических работ в Ливии. При этом большая часть Птолемаиды еще не исследована, поэтому впереди много лет научной работы для будущих поколений археологов.

