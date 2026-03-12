Поблизу узбережжя Лівії виявили древні залишки затонулих кораблів (фото)

Поблизу узбережжя північно-східної частини Лівія польські археологи виявили залишки кількох затонулих кораблів, які свідчать про небезпечність морського шляху до давнього міста Птолемаїда. Лінія уламків на морському дні простягається більш ніж на 100 метрів, що може вказувати на серію корабельних аварій у цьому районі в різні періоди.

Птолемаїда свого часу була одним із найбільших грецьких центрів регіону Кіренаїка. Місто заснували правителі з династії Птолемеї наприкінці IV – на початку III століття до нашої ери. Воно залишалося важливим портом і торговельним осередком аж до арабського завоювання в VII столітті. Про це пише Dzieje.pl.

Експедиція археологів із Варшавський університет відновила роботу на цій території у 2023 році після тривалої перерви, спричиненої громадянською війною в країні. Під час останнього польового сезону дослідники вивчали портову частину стародавнього міста та проводили підводні розвідки.

Підводними дослідженнями керував декан факультету археології університету Бартош Контни. Він пояснив, що протягом століть берегова лінія значно змінилася: рівень Середземне море поступово піднімався, а землетруси призвели до руйнування частини узбережжя. Унаслідок цього деякі давні портові споруди нині перебувають під водою.

Під час занурень археологи знайшли численні елементи стародавньої інфраструктури — кам’яні колони, залишки доріг, якорі, а також прилади, які використовували для вимірювання глибини морського дна. У майбутньому ці знахідки планують дослідити детальніше.

Ще одну підводну ділянку вчені обстежили за кілька кілометрів на схід від стародавнього порту. Там, неподалік скелястої формації, вони зафіксували смугу артефактів на глибині кількох метрів. Серед знахідок були фрагменти амфор та інші залишки вантажу, що вказує на неодноразові корабельні катастрофи в цьому місці.

Керівник ширшого дослідницького проєкту в Птолемаїді Пьотр Яворський зазначив, що йдеться не про один корабель. За його словами, довга смуга уламків свідчить, що аварії відбувалися тут неодноразово, і ця ділянка може стати важливою зоною для майбутніх підводних досліджень.

На одному з затонулих суден археологи знайшли незвичайний предмет, пов’язаний із торгівлею — бронзову деталь римських ваг, відому як aequipodium. Артефакт виконаний у вигляді жіночої голови й наповнений свинцем. Поруч також виявили численні амфори та залишки товарів. В одній із них дослідники знайшли кристалізоване вино, яке зараз аналізують у лабораторії.

Паралельно інша команда археологів під керівництвом Шимон Ленарчик працювала на акрополі стародавнього міста. Там дослідники виявили невідому раніше дорогу, призначену для колісного транспорту, яка вела на вершину плато з боку внутрішньої частини міста. Акрополь розташований приблизно за 300 метрів над рівнем моря, тому існування такої дороги стало несподіванкою для науковців.

Поблизу цієї дороги також знайшли залишки споруд, які могли бути сторожовими вежами. Ймовірно, вони входили до системи оборони міста та дозволяли своєчасно помічати загрози з навколишніх територій.

Уздовж маршруту археологи натрапили на римський дорожній знак із грецьким написом, який датується періодом правління династія Северів. На камені викарбувано грецьку літеру "гамма", що позначала певну ділянку дороги. Ймовірно, цей об’єкт належить до першої половини III століття нашої ери — часу активного розвитку Птолемаїди.

Читайте також: Навіть тоді був "коректор": вчені дізнались, як древні єгипетські переписувачі виправляли помилки (фото)

До досліджень також долучилися фахівці з консервації з Академія образотворчих мистецтв у Варшаві. Під керівництвом Кшиштоф Хмелевський вони задокументували та оцінили стан настінних розписів, які ще у 2008 році перевезли до місцевого музею з Будинку Леукактіоса. Збережені фрагменти займають десятки квадратних метрів.

Окрім цього, фахівці відреставрували візантійську фреску із зображенням бородатого чоловіка та створили копію рідкісного кам’яного сонячного годинника з подвійним циферблатом, який уперше знайшли на території Птолемаїди у 2010 році.

За словами Яворського, стародавнє місто й досі приховує багато таємниць. Під час розкопок археологи регулярно знаходять мозаїки, розписи та інші витвори мистецтва, які потребують складної реставрації.

Дослідник також нагадав, що у 2026 році виповнюється 25 років із початку археологічних робіт у Лівії. При цьому більша частина Птолемаїди ще не досліджена, тому попереду — багато років наукової роботи для майбутніх поколінь археологів.

Нагадаємо, вчені розкрили таємницю Великого каньйону на дні океану.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!