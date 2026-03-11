Люди использовали электричество на тысячелетия раньше, чем мы думали: учёные нашли доказательства

В 2005 году мастер по изготовлению ножей Александр Базес, смотря программу "Разрушители мифов", увидел попытку реконструировать так называемую Багдадскую батарею — загадочный артефакт в возрасте около 2000 лет. Метод, использованный в шоу, показался ему нелогичным и далеким от реальности.

Это побудило его провести собственное, обстоятельное исследование. Об этом пишет Popular Mechanics.

Багдадская батарея – это керамический сосуд с медным цилиндром внутри и железным стержнем по центру. Первые такие артефакты обнаружили близ Багдада в 1936 году, и они датируются примерно III веком до н. е. С тех пор точное назначение этих предметов остается загадкой: ни один эксперимент не смог убедительно доказать, что они способны генерировать практический электрический ток.

Базес подошел к вопросу как ремесленник, а не как теоретик. Он предположил: если это действительно была батарея, она не могла быть первой попыткой. Ее дизайн должен был отражать годы проб и ошибок, когда древние мастера искали самую эффективную конструкцию. Все лишнее или неэффективное давно бы отсеялось — поэтому ни одна деталь не может быть случайной.

Предыдущие реконструкции обычно заполняли сосуд уксусом или лимонным соком и получали всего около 2 вольт — маловато для любого практического применения. Базес подозревал, что ключевой элемент попросту игнорировали.

Он изготовил собственную копию Багдадской батареи, обратив внимание на то, что в предыдущих экспериментах не учитывали припой – тонкое металло-керамическое соединение в верхней части сосуда. Именно эта деталь оказалась решающей.

Когда Базес заполнил свою реконструкцию электролитом (соленая вода или лимонный сок – вещества, доступные древним), батарея выдала более 1,4 вольта. При этом неглазированная керамика вместе с припойным слоем образовывала внешнюю ячейку, которая соединялась с внутренним медно-железным элементом. Результат – настоящая водно-металловоздушная батарея.

Такое напряжение уже достаточно для запуска электрохимических реакций: гальванического покрытия металлов, электролиза воды или антикоррозионной обработки. Базес подчеркивает: тип электролита оказывает существенное влияние на выходное напряжение. Если древние мастера использовали оптимальную смесь (например, уксус с солью или кислотные растворы), выходная мощность могла быть еще выше.

Ученый считает свою реконструкцию гораздо правдоподобнее предыдущих попыток. Она учитывает логику ремесленного подхода: все должно быть функциональным, ничего лишнего. Если артефакт действительно был батареей, то его дизайн – результат долгих поисков лучшего решения.

