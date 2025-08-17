Сталагмиты раскрыли тайны майя: почему исчезла древняя цивилизация

В пещерах на полуострове Юкатан в Мексике обнаружили сталагмиты, которые помогли лучше понять причины упадка цивилизации майя. Анализ отложений на скалах показал, что между 871 и 1021 годами нашей эры, когда, согласно археологическим данным, происходил упадок классической цивилизации майя, в регионе продолжались многочисленные засухи.

Одна из них была особенно продолжительной – около 13 лет, что могло сыграть ключевую роль в завершении существования майя в этом районе. Об этом сообщает Live Science.

Исследование, опубликованное 13 августа в журнале Science Advances, показало, что формирование минеральных отложений позволило определить сезонное количество осадков. Затем эти данные сравнили с археологическими находками IX-X веков, когда культура майя переживала упадок.

Причины упадка цивилизации майя остаются не до конца понятными, но многие исследователи убеждены, что засухи сыграли ключевую роль. В этот период численность населения майя в регионе уменьшалась, в то время как на северных территориях культура продолжала преуспевать.

Соавтор исследования Дэниел Х. Джеймс из Кембриджского университета отметил, что существовало несколько гипотез относительно причин коллапса цивилизации: изменения в торговых маршрутах, войны или длительные засухи.

Джеймс и его коллеги исследовали годовые слои роста сталагмитов в пещере недалеко от города Теко на Юкатане. По данным Live Science, эти слои похожи на годовые кольца деревьев и фиксируют, сколько воды капало с потолка пещеры в течение года. Вариации химического состава каждого слоя позволили ученым определить объем осадков во влажный сезон, продолжающийся с мая по октябрь.

Исследовательская группа установила, что между 871 и 1021 годами нашей эры произошло восемь засушливых сезонов, каждый из которых длился более трех лет, а некоторые из них разделяли всего один год с достаточным количеством осадков. Одна из засух была особенно продолжительной – 13 лет. По словам ученых, такие затяжные периоды засух могли серьезно угрожать сельскому хозяйству майя и даже вызвать голод.

Хотя майя имели возможность копить воду в резервуарах и цистернах, длительные засухи, вероятно, были достаточно интенсивными, чтобы дестабилизировать столицу Ушмаль. Во время этих периодов засухи майя перестали строить памятники и фиксировать на них даты, а политическая система региона потерпела крах через несколько лет после продолжительной засухи.

После этого цивилизация майя постепенно переместилась на север, покинув свои города, потеряв при этом значительную часть политической и экономической мощи.

