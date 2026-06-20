Школьник нашел в карьере Канзаса скелет морского хищника в возрасте 85 миллионов лет (фото)

Корбин Буллард из американского штата Канзас случайно наткнулся на почти полный скелет тилозавра — крупного морского хищника мелового периода. Осенью 2025 года 11-летний парень вместе с геологическим кружком посетил местный карьер, где заметил выступавшие из породы массивные позвонки.

"Я не знал, что это такое, но понимал, что оно велико", – рассказал он. Об этом сообщает Fox News.

После нескольких этапов раскопок участники кружка смогли получить почти полный скелет тылозавра длиной более 4,6 метра. Исследователи отмечают, что остатки сохранились очень хорошо — от части черепа до большинства костей туловища.

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По предварительным оценкам, это животное жило примерно 82-87 миллионов лет назад, что подтверждается анализом геологических слоев. Раньше в этом районе находили преимущественно зубья акул и фрагменты рыб.

Сейчас юноше уже 12 лет, он готовится к обучению в седьмом классе и планирует представить найденный череп на местной ярмарке в округе Седжвик в июле. "Надеюсь, судьи скажут, что это выглядит очень хорошо и что мы приложили много усилий", - добавил Корбин.

Напомним, на затопленном острове в США была обнаружена заброшенная больница 1800-лет.

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