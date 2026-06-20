Школяр знайшов в карʼєрі Канзасу скелет морського хижака віком 85 мільйонів років (фото)

Корбін Буллард із американського штату Канзас випадково натрапив на майже повний скелет тилозавра — великого морського хижака крейдяного періоду. Восени 2025 року 11-річний хлопець разом із геологічним гуртком відвідав місцевий кар’єр, де помітив масивні хребці, що виступали з породи.

"Я не знав, що це таке, але розумів, що воно велике", — розповів він. Про це повідомляє Fox News.

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Після кількох етапів розкопок учасники гуртка змогли дістати майже повний скелет тилозавра завдовжки понад 4,6 метра. Дослідники відзначають, що рештки збереглися надзвичайно добре — від частини черепа до більшості кісток тулуба.

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За попередніми оцінками, ця тварина жила приблизно 82–87 мільйонів років тому, що підтверджується аналізом геологічних шарів. Раніше в цьому районі знаходили переважно зуби акул та фрагменти риб.

Зараз хлопцеві вже 12 років, він готується до навчання в сьомому класі та планує представити знайдений череп на місцевому ярмарку в окрузі Седжвік у липні. "Сподіваюся, судді скажуть, що це виглядає дуже добре і що ми доклали багато зусиль", — додав Корбін.

Нагадаємо, на затопленому острові у США виявили покинуту лікарню 1800-років.

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