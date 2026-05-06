Жил 190 миллионов лет назад: в Китае обнаружили новый вид динозавра (фото)

Палеонтологи описали новый вид динозавра, обитавший примерно 190 миллионов лет назад на территории современного Китая и помогающий лучше понять эволюцию гигантов. Новооткрытый вид получил название Xiangyunloong fengming.

Об этом пишет The Independent. Его длина достигала 9–10 метров, что делает его одним из самых больших растительноядных динозавров, найденных в Китае. Он существовал в раннем юрском периоде — важном этапе, когда активно формировались и распространялись более длинные травоядные динозавры.

Название рода происходит от округа Сяньюнь, где обнаружили останки, а слово "loong" является традиционным китайским обозначением дракона. Видовое название fengming ("пение феникса") подчеркивает связь динозавров с современными птицами и одновременно отсылает к местности, где нашли окаменелости.

Остатки динозавра — в частности, фрагменты шейных и тазовых костей, позвонков и бедра — были найдены в формации Фенцзяхэ в провинции Юньнань. Именно на их основе учёные смогли описать новый вид.

Исследование показало, что этот динозавр имел ряд отличительных черт: относительно более короткую шею, удлиненный хвост и большие размеры тела по сравнению с близкими видами. Такие особенности свидетельствуют о раннем этапе развития гигантизма среди сауроподоморфов, а также предполагают, что он мог частично передвигаться на двух ногах.

По мнению ученых, эта находка демонстрирует, что эволюция динозавров длинных их происходила не по единому сценарию. Различные виды могли развиваться по альтернативным путям еще до того, как гигантские завроподи стали доминировать. Открытие также расширяет представление о разнообразии форм и образов жизни ранних представителей этой группы динозавров в юго-западном Китае.

