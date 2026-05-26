В Румынии обнаружили золотое сокровище в возрасте три тысячи лет (фото)

В Румынии близ города Прахова человек, увлекающийся поиском металла, случайно наткнулся на уникальное сокровище в возрасте около 3000 лет. Археологи считают, что эта находка может существенно повлиять на представление о бронзовых и ранних железных сутках на территории страны.

Об этом пишет Adevarul.ro. Находку обнаружили на холме возле Урлача. Комплекс артефактов включает в себя три золотых украшения, изделия из бронзы и железа, а также другие редкие предметы. Металлоискатель стал подавать сильный сигнал у камня в отдаленной местности без дорог и застройки. После раскопа на глубине примерно 25 см он обнаружил сначала три железных элемента, которые прикрывали тайник, а внутри — три массивных золотых спирали, сперва принятых за браслеты.

После первичного осмотра территории мужчина на следующий день передал находку в Областное управление культуры Праховой в соответствии с требованиями законодательства. Впоследствии артефакты были переданы Музею истории и археологии Праховой для дальнейшего изучения.

Археолог Алин Фринкулеаса, специализирующийся на доисторическом периоде, назвал находку исключительной для региона. По его словам, точная датировка пока затруднена, ведь предметы могут относиться как к средним и поздним бронзовым суткам, так и к началу раннего железного века.

Исследователи рассматривают два основных объяснения: либо эти предметы были собраны и спрятаны в разные исторические периоды, либо современная хронология перехода между эпохами требует пересмотра.

В ходе дальнейшего анализа выяснилось, что так называемые браслеты на самом деле являются золотыми ожерельями, специально скрученными для хранения. Общий вес клада составляет около 320 граммов золота.

Кроме них, в тайнике также нашли три железных кольца, два небольших топора и бронзовый браслет. Один из золотых предметов имеет декоративные орнаменты, похожие на мотивы бронзовой керамики, в то время как другие элементы напоминают изделия из более поздних исторических периодов.

Специалисты планируют исследовать происхождение металла и технологию обработки, чтобы лучше понять торговые и культурные связи древних общин этого региона.

Территория находки уже внесена в список будущих археологических раскопок — там могут обнаружить следы поселения или культового места. После завершения исследований артефакты планируют представить публике в Музее истории и археологии Праховой.

