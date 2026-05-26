В США нашли казну древнего оружия: чем уникальна (фото)

В южном Техасе археологические открытия последних лет вызывают все больший интерес у исследователей и любителей древней истории. Регион до сих пор хранит немало нераскрытых тайн, несмотря на всеобщую изученность раннего заселения Северной Америки.

Новые находки у мексиканской границы добавляют важные детали к этой картине. Об этом пишет futura-sciences.

С 2019 года волонтеры Центра исследований Биг-Бенда совместно с учеными Канзасского университета проводят раскопки в районе естественной формации Сан-Эстебан в национальном парке Биг-Бенд, недалеко от Рио-Гранде. Уже к 2020 году там был обнаружен целый ряд артефактов, среди которых значительная коллекция древнего оружия и инструментов.

Среди находок – фрагменты кожи, обмотанной вокруг деревянных оснований, а также каменные орудия. Исследователи объясняют, что речь идет о наконечниках, закрепленных на копьях, которые использовались вместе с атлатлем – специальным металлическим устройством для бросания копий. По словам археологов, эти орудия можно считать своеобразным "высокотехнологичным" оружием своего времени.

Атлатли были короче и легче классических копий, но обеспечивали высокую точность на дистанции примерно от 10 до 50 метров. Исследователи также предполагают, что местные сообщества могли применять знания по ботанике для обработки наконечников, в частности, потенциально используя природные токсины для повышения эффективности охоты.

Кроме охотничьего снаряжения археологи обнаружили и другие интересные артефакты. В частности, найдены плоские двусторонние предметы, которые, вероятно, использовались в качестве игровых костей. Это свидетельствует о том, что азартные игры могли существовать в Северной Америке еще около 12 тысяч лет назад – гораздо раньше, чем считалось ранее.

Также в Сан-Эстебане найдены деревянные элементы, напоминающие прямые бумеранги. Такие орудия, в отличие от изогнутых австралийских аналогов, не возвращались к метателю, но могли эффективно использоваться для охоты или оглушения добычи. Подобные артефакты известны в разных частях света и имеют возраст до 30 тысяч лет.

Лабораторные исследования, включая радиоуглеродный анализ, показали, что часть находок из Биг-Бенда датируется примерно 4500 годом до нашей эры. В то же время признаки заселения региона могут достигать значительно более древнего периода — вплоть до XI тысячелетия до нашей эры, что свидетельствует о длительном присутствии людей в этой местности.

Исследователи отмечают, что такие находки помогают лучше понять не только быт и технологии древних жителей региона, но и сложные социальные связи и роль союзов между коренными народами в истории освоения Северной Америки.

