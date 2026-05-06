Жив 190 мільйонів років тому: у Китаї виявили новий вид динозавра (фото)

Палеонтологи описали новий вид динозавра, який мешкав приблизно 190 мільйонів років тому на території сучасного Китаю й допомагає краще зрозуміти еволюцію довгошиїх гігантів. Нововідкритий вид отримав назву Xiangyunloong fengming.

Про це пише The Independent Його довжина сягала 9–10 метрів, що робить його одним із найбільших рослиноїдних динозаврів, знайдених у Китаї. Він існував у ранньому юрському періоді — важливому етапі, коли активно формувалися та поширювалися довгошиї травоїдні динозаври.

Назва роду походить від округу Сян’юнь, де виявили рештки, а слово "loong" є традиційним китайським позначенням дракона. Видова назва fengming ("спів фенікса") підкреслює зв’язок динозаврів із сучасними птахами та водночас відсилає до місцевості, де знайшли скам’янілості.

Рештки динозавра — зокрема фрагменти шийних і тазових кісток, хребців та стегна — були знайдені у формації Фенцзяхе в провінції Юньнань. Саме на їх основі вчені змогли описати новий вид.

Дослідження показало, що цей динозавр мав низку відмінних рис: відносно коротшу шию, подовжений хвіст і великі розміри тіла порівняно з близькими видами. Такі особливості свідчать про ранній етап розвитку гігантизму серед сауроподоморфів, а також припускають, що він міг частково пересуватися на двох ногах.

На думку науковців, ця знахідка демонструє, що еволюція довгошиїх динозаврів відбувалася не за єдиним сценарієм. Різні види могли розвиватися за альтернативними шляхами, ще до того, як гігантські завроподи стали домінувати. Відкриття також розширює уявлення про різноманіття форм і способів життя ранніх представників цієї групи динозаврів у південно-західному Китаї.

