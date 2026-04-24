В Китае нашли затопленный 600-летний город: чем интересен (фото)

Под водами озера Цяньдао в Китае дайверы обнаружили древний город около 600 лет. Речь идет о Ши Чен, или Город Льва, который из-за исключительной сохранности часто сравнивают с легендарной Атлантидой.

Как пишет Daily Galaxy, история Ши Чена берет начало еще со времен династии Восточная Хань, а наибольшее развитие город достиг при правлении династий Мин и Цин. В период расцвета он был важным региональным центром с развитой инфраструктурой, храмами, улицами и общественными сооружениями.

Ши Чен исчез не из-за природной катастрофы. В 1959 году его намеренно затопили при создании гидроэлектростанции, в результате чего образовалось озеро Цяньдао.

Сегодня старинный город лежит примерно на глубине 40 метров. До затопления оно жило активной жизнью, а вода постепенно накрыла здания, не нанеся им мгновенных разрушений.

Главная особенность подводного города – его удивительное состояние. Водная среда защитила архитектуру от солнца, дождя, ветра и других природных факторов, обычно разрушающих старинные сооружения.

Исследователи отмечают, что даже сегодня можно увидеть четкие декоративные элементы построек. Руководитель местного туристического ведомства Цю Фен рассказал, что во время одного из погружений команда сразу натолкнулась на внешнюю стену города и даже подняла кирпич как доказательство находки.

На фасадах и стенах до сих пор сохранились изображения драконов и фениксов. Также под водой можно увидеть каменные арки, большие ворота, лестницы и целые улицы, что позволяет представить себе структуру города.

В отличие от руин под открытым небом, постройки Ши Чена не подверглись масштабному разрушению. Вода стала своеобразным защитным слоем, хотя в то же время значительно усложнила доступ в город.

Поэтому Ши Чен долгое время оставался почти забытым. Лишь в начале 2000-х годов исследователи вновь заинтересовались объектом и выяснили, что под водой скрыт один из наиболее сохранившихся затопленных городов в мире.

Сегодня Ши Чен привлекает дайверов, ученых и документалистов из разных стран. Несмотря на сложный доступ, подводный город остается уникальным историческим памятником, который продолжает удивлять исследователей.

