В Китаї знайшли затоплене 600-річне місто: чим цікаве (фото)

Під водами озера Цяньдао в Китаї дайвери виявили стародавнє місто віком близько 600 років. Йдеться про Ши Чен, або Місто Лева, яке через виняткову збереженість часто порівнюють із легендарною Атлантидою.

Як пише Daily Galaxy, історія Ши Чену бере початок ще з часів династії Східна Хань, а найбільшого розвитку місто досягло за правління династій Мін і Цін. У період розквіту воно було важливим регіональним центром із розвиненою інфраструктурою, храмами, вулицями та громадськими спорудами.

Ши Чен зник не через природну катастрофу. У 1959 році його навмисно затопили під час створення гідроелектростанції, внаслідок чого утворилося озеро Цяньдао.

Сьогодні стародавнє місто лежить приблизно на глибині 40 метрів. До затоплення воно жило активним життям, а вода поступово накрила будівлі, не завдавши їм миттєвих руйнувань.

Головна особливість підводного міста — його дивовижний стан. Водне середовище захистило архітектуру від сонця, дощу, вітру та інших природних факторів, які зазвичай руйнують старовинні споруди.

Дослідники зазначають, що навіть сьогодні можна побачити чіткі декоративні елементи будівель. Керівник місцевого туристичного відомства Цю Фен розповів, що під час одного із занурень команда одразу натрапила на зовнішню стіну міста та навіть підняла цеглу як доказ знахідки.

На фасадах і стінах досі збереглися зображення драконів і феніксів. Також під водою можна побачити кам’яні арки, великі ворота, сходи та цілі вулиці, що дозволяє уявити структуру міста.

На відміну від руїн під відкритим небом, споруди Ши Чену не зазнали масштабного руйнування. Вода стала своєрідним захисним шаром, хоча водночас значно ускладнила доступ до міста.

Через це Ши Чен довгий час залишався майже забутим. Лише на початку 2000-х років дослідники знову зацікавилися об’єктом і з’ясували, що під водою приховане одне з найкраще збережених затоплених міст у світі.

Сьогодні Ши Чен приваблює дайверів, науковців і документалістів з різних країн. Попри складний доступ, підводне місто залишається унікальною історичною пам’яткою, яка продовжує дивувати дослідників.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!