Медведей использовали для сражений с римскими гладиаторами: ученые нашли доказательства (фото)

Недалеко от римского амфитеатра в Сербии археологи обнаружили череп бурого медведя со следами тяжелой травмы и инфекции. Исследование показало, что животное долгое время находилось в неволе и умерло около 1700 лет назад.

Об этом пишет Live Science. Находка стала первым прямым свидетельством того, что медведей использовали на гладиаторских аренах Римской империи. По словам руководителя исследования Неманьи Марковича из Института археологии в Белграде, трудно сказать, погиб медведь непосредственно во время боев, однако характер травмы указывает на ее получение именно во время зрелищ. Последующая инфекция, вероятно, и привела к его смерти.

Фрагментированный череп был найден в 2016 году вблизи амфитеатра в Виминациуме — большой военной базе Римской империи. Арена, возведенная во II веке н. э., вмещала около семи тысяч зрителей. Рядом с черепом археологи встретили и остатки других животных, в частности леопарда. Это подтвердило, что после боев мясо убитых животных использовали, а кости оставляли у амфитеатра.

Анализ ДНК установил, что медведь был самцом около шести лет. Радиоуглеродная датировка указала на период между 240 и 350 годами н. э., когда в Виминациуме регулярно проводились гладиаторские бои. На его черепе зафиксировали след тяжелой раны, которая частично зажила, но вызвала инфекцию. Исследователи предполагают, что травму нанес гладиатор-охотник копьем.

Также был обнаружен сильный износ клыков – типичный для животных, долго грызущих прутья клетки. Это говорит о том, что медведя удерживали в неволе годами и, вероятно, неоднократно использовали на арене.

