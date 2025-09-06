Ведмедів використовували для боїв із римськими гладіаторами: вчені знайшли докази (фото)

Недалеко від римського амфітеатру в Сербії археологи виявили череп бурого ведмедя зі слідами важкої травми та інфекції. Дослідження показало, що тварина тривалий час перебувала в неволі та померла близько 1700 років тому.

Про це пише Live Science. Знахідка стала першим прямим свідченням того, що ведмедів використовували на гладіаторських аренах Римської імперії. За словами керівника дослідження Неманьї Марковича з Інституту археології в Белграді, важко сказати, чи загинув ведмідь безпосередньо під час боїв, проте характер травми вказує на її отримання саме під час видовищ. Подальша інфекція, ймовірно, і призвела до його смерті.

Фрагментований череп знайшли у 2016 році поблизу амфітеатру у Вімінаціумі — великій військовій базі Римської імперії. Арена, зведена у II столітті н. е., вміщувала близько семи тисяч глядачів. Поруч із черепом археологи натрапили й на рештки інших тварин, зокрема леопарда. Це підтвердило, що після боїв м’ясо забитих тварин використовували, а кістки залишали біля амфітеатру.

Читайте також: Може дестабілізувати ситуацію у всьому світі: вчені пояснили небезпеку виверження вулкану у Єллоустоуні

Аналіз ДНК встановив, що ведмідь був самцем приблизно шести років. Радіовуглецеве датування вказало на період між 240 і 350 роками н. е., коли у Вімінаціумі регулярно проводилися гладіаторські бої. На його черепі зафіксували слід від важкої рани, яка частково загоїлася, але викликала інфекцію. Дослідники припускають, що травму завдав гладіатор-мисливець списом.

Також було виявлено сильний знос іклів — типовий для тварин, які довго гризуть прути клітки. Це свідчить, що ведмедя утримували в неволі роками та, ймовірно, неодноразово використовували на арені.

Раніше ми розповідали, що на основі 5000 років вчений спрогнозував майбутнє світу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!