Може дестабілізувати ситуацію у всьому світі: вчені пояснили небезпеку виверження вулкану у Єллоустоуні

Супервулкан Єллоустоун, розташований у США, становить серйозну потенційну загрозу, і можливе його виверження матиме наслідки далеко за межами Америки. До такого висновку дійшли науковці Американської геологічної служби (USGS), результати їхнього дослідження опубліковано в журналі Nature.

Використовуючи методи електромагнітної візуалізації, вони створили тривимірну карту магматичної системи кальдери. Виявилося, що вона складається з ізольованих зон розплаву, де частка магми сягає від 2% до 30%, і найбільше її зосереджено на північному сході — близько 400–500 км³ риолітової магми. Це більше, ніж під час відомого виверження Меса-Фоллс 1,3 мільйона років тому. Про це пише Daily Galaxy.

Джерелом тепла є базальтова інтрузія з мантії, яка поступово збільшує ці зони плавлення. Хоча зараз не виявлено єдиного резервуара, у майбутньому вони можуть з’єднатися, що підвищить ризик масштабного виверження. За останні 2,1 мільйона років у Єллоустоуні сталося три великі вибухи, але прогнозувати їхній цикл неможливо. Вчені підкреслюють, що ймовірність глобального виверження рівня VEI 7 чи вище до 2100 року становить близько 16%.

Моделі показують, що подібне виверження почнеться з менших локальних вибухів, які можуть тривати роками, а потім переросте у головну фазу. Риолітова магма викидатиме стовпи попелу, здатні сягати стратосфери, а пірокластичні потоки зі швидкістю понад 300 км/год знищуватимуть території в радіусі сотні кілометрів. Попіл може засипати великі американські міста, а дрібні його частинки — досягти навіть східного узбережжя США.

Та ще більш небезпечним стане глобальний ефект: у стратосферу потраплять мільйони тонн діоксиду сірки, що утворять сульфатні аерозолі й знизять середню температуру на планеті приблизно на 4 °C. В окремих регіонах Північної Америки похолодання може перевищити 10 °C і тривати десятиліттями. Це означатиме масштабний крах сільського господарства, а попіл із важкими металами призведе до забруднення ґрунтів і води, створюючи загрозу для здоров’я мільйонів людей.

Хоча подібний сценарій не є неминучим, науковці наголошують: рівень підготовки до таких глобальних катастроф поки що не відповідає можливим наслідкам, які здатні докорінно змінити клімат, економіку та життя на Землі.

