В Угорщині знайшли поховання заможного воїна: вразило багатством (фото)

На півдні Угорщини археологи натрапили на поховання елітного вершника періоду угорського завоювання, яке проливає нове світло на раннє заселення Карпатського басейну угорськими племенами. Могилу виявили в районі Чонград-Бокрош, і дослідники вже називають її однією з найзначніших археологічних знахідок регіону останніх років.

Про це пише Arkeonews. Розкопки проводилися у квітні–травні під керівництвом доктора Чаби Салонтаї та Мартіна Боршоді з музею імені Тарі Ласло в Чонграді. За їхніми даними, поховання належало високостатусному вершнику, якого супроводжували престижні похоронні дари. Попри часткові пошкодження, ключова частина комплексу збереглася у задовільному стані.

На думку дослідників, саме ступінь збереження робить цю знахідку винятковою: наразі її розглядають як одну з найдавніших і найпрестижніших могил епохи завоювання, виявлених у окрузі Чонград.

Історія відкриття почалася ще на початку 2024 року, коли пошуковці Лайош Ленарт та Юдіт Чентеш виявили артефакти, розкидані на розораній сільськогосподарській ділянці. Їхні знахідки стали підставою для подальших досліджень, до яких згодом долучився місцевий історик Ференц Зіго.

Саме Зіго зібрав додаткові матеріали та створив карти розташування артефактів, що дозволило відновити картину того, як була порушена могила та де могли знаходитися похоронні дари. Це суттєво допомогло археологам у реконструкції первісного вигляду поховання.

Дослідники також відзначають важливість співпраці між професійними археологами, місцевими краєзнавцями та пошуковцями з металодетекторами. Без їхньої взаємодії частина доказів могла бути втрачена через активне сільськогосподарське використання території.

Хоча повний перелік знахідок ще не оприлюднено, попередні оцінки музею свідчать про наявність рідкісних предметів східного походження. Деякі з них можуть бути унікальними, а сам обряд поховання дає нові підказки щодо культурних зв’язків і міграцій ранніх угорських спільнот.

Могили епохи угорського завоювання є ключовим джерелом для вивчення IX–X століть, адже письмові свідчення того періоду обмежені й часто походять від зовнішніх спостерігачів. Натомість поховання безпосередньо розкривають соціальний статус, військову культуру, мобільність та ритуальні практики. Особливу цінність мають могили вершників, у яких часто знаходять кінське спорядження та зброю.

Поховання в Чонград-Бокроші загалом відповідає цим характеристикам, але водночас вирізняється серед інших відомих прикладів. Якщо попередні висновки підтвердяться, воно може стати важливою точкою відліку для дослідження елітних груп на півдні Великої Угорської рівнини.

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Регіон Чонграда, розташований біля річки Тиса, здавна мав стратегічне значення як транспортний і торговий коридор. Родючі землі, переправи та заплавні території робили його важливим осередком заселення ще з доісторичних часів і аж до середньовіччя.

На момент приходу угорських племен ці землі вже перебували під впливом різних культур — аварської, слов’янської, франкської та болгарської. Тому нова знахідка може допомогти краще зрозуміти взаємодію між прибулими та місцевими спільнотами, а також формування ранніх елітних структур у регіоні.

Наступний етап досліджень передбачає лабораторний аналіз артефактів, їхню консервацію, визначення матеріалів виготовлення та порівняння з іншими знахідками того ж періоду. Окрему увагу приділять похоронним практикам і соціальному статусу похованого.

Попри часткові пошкодження, могила вже сьогодні вважається надзвичайно важливою для археології регіону. Вона підтверджує присутність елітного вершника-воїна та дає нові дані про те, як ранні угорські громади закріплювалися в Карпатському басейні.

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