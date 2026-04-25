У Швеції випадково знайшли 'цвинтар кораблів' (фото)

Під час будівництва залізничного тунелю у шведському місті Варберг робітники випадково натрапили на низку уламків стародавніх кораблів. Знахідки виявили на території, яка в минулому була прибережною зоною та частиною старої гавані.

Загалом археологи ідентифікували шість об’єктів: чотири з них датуються Середньовіччям, один належить до XVII століття, а ще одне судно поки що не вдалося точно датувати. Про це пише Popular Mechanics.

Читайте також: Науковці розгадали секрети долини глечиків в Лаосі (фото)

Керівниця проєкту Arkeologerna Елізабет Шагер назвала відкриття особливо цінним і звернула увагу на унікальні деталі конструкції так званого "Уламка №2". За її словами, на корпусі збереглися сліди обгоряння, що може свідчити про навмисне спалення судна перед затопленням або його загибеллю в пожежі.

Ще одним важливим артефактом став "Уламок №6". На відміну від інших, його побудовано за каравельною технологією, характерною для голландського суднобудування. Натомість "Уламки №3 та №4" мають плоскодонну конструкцію, типовою для середньовічних торговельних суден.

Археологи продовжують дослідження, щоб точніше встановити походження кораблів і краще зрозуміти особливості морської торгівлі та судноплавства в цьому регіоні в різні історичні періоди.

Нагадаємо, вчені відкопали сотні артефактів епохи вікінгів у Швеції.

