У річці Конго є прірва глибиною 2,5 кілометра: як утворилась та чим цікава (фото)

Коли говорять про найглибші місця на Землі, зазвичай згадують Маріанську западину, озеро Байкал або безкраї простори Тихого океану. Але існує географічна аномалія, яка вражає навіть досвідчених учених, — гирло річки Конго.

Саме тут прісна вода буквально "провалюється" в гігантську підводну систему, утворюючи один із найскладніших рельєфів на планеті. Про це пише liked.hu.

Річка Конго та її унікальна глибина

Конго — друга за довжиною річка Африки після Нілу, але водночас найглибша річка у світі. У деяких ділянках її глибина сягає приблизно 220 метрів, що вже саме по собі є рекордним показником.

Втім, справжня унікальність починається там, де річка впадає в Атлантичний океан. Саме тут стартує підводний каньйон Конго — величезна система, яка продовжує русло річки вже під водою.

Підводний каньйон і "океанська безодня"

Підводний каньйон починається на відносно невеликій глибині — близько 21 метра — і далі простягається в океан, досягаючи понад 1100 метрів глибини. Його довжина становить приблизно 280 км, а далі система переходить у глибоководний конус ще близько 220 км.

За оцінками геологів, у цих відкладеннях накопичилося близько 0,7 млн кубічних кілометрів осадових порід — своєрідний "архів" геологічної історії регіону.

Складна багаторівнева система

Гирло Конго — це не просто один каньйон, а складна багаторівнева структура. У 2021 році дослідники зафіксували ще дві V-подібні западини: одна сягає приблизно 1 км у глибину, а інша — понад 2,65 км.

Підводні потоки, які змінюють рельєф

Однією з причин, чому цей регіон залишається малодослідженим, є потужні підводні селеві потоки. Вони виникають регулярно, рухаються зі швидкістю до 3,5 м/с і можуть поширюватися на сотні кілометрів.

Такі потоки буквально "вирізають" морське дно, руйнують осади, підводні кабелі та вимірювальні прилади. Вода змішується з піском, глиною та мулом, перетворюючись на густу масу, яку часто описують як "рідкий бетон". По суті, це своєрідна підводна річка всередині океану.

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Унікальна екосистема без світла

Попри екстремальні умови, у каньйоні існує життя. Тут мешкають сліпі риби та інші організми, адаптовані до повної темряви та величезного тиску.

Такі екосистеми настільки незвичні, що їх часто порівнюють із середовищами, які можуть існувати на інших планетах. Вивчення цієї глибоководної зони допомагає науковцям краще розуміти межі життя на Землі та поза її межами.

Нагадаємо, на затопленому острові у США виявили покинуту лікарню 1800-років.

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