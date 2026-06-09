В Італії під школою виявили будинок віком 1800 років: як виглядав (фото)

У центрі Рима школярі випадково допомогли археологам зробити унікальне відкриття. Під будівлею навчального закладу, розташованого неподалік Колізею, виявили залишки розкішної римської вілли, яка датується II століттям нашої ери.

Про це повідомляє Live Science. Йдеться про Державний науковий ліцей імені Камілло Кавура, що розміщується в історичній споруді, яка колись належала католицькій місіонерській громаді. Ще під час будівництва комплексу наприкінці XIX століття археологи натрапили на окремі фрагменти давньоримського житла, однак повноцінні дослідження тоді не проводилися.

Район, де розташований ліцей, вважається одним із найважливіших історичних осередків Стародавнього Рима. Саме тут у різні періоди мешкали видатні постаті античної доби, зокрема політик і філософ Марк Туллій Цицерон, полководець Гней Помпей Великий та майбутній імператор Октавіан Август. Попри це територія залишається недостатньо дослідженою, оскільки значна частина археологічних шарів прихована під сучасною забудовою.

Поштовхом до нових розкопок стала несподівана знахідка учнів ліцею. У 2025 році школярі звернули увагу на незвичні конструкції під будівлею та повідомили про це вчительці історії й латинської мови Клаудії Маріно. Педагогиня передала інформацію археологічним службам, після чого було ухвалено рішення про проведення досліджень. Розкопки стартували у січні 2026 року, а вже наприкінці травня археолог Філіппо Коареллі з Університету Перуджі разом із Клаудією Маріно офіційно представили результати дослідження громадськості.

Вчені встановили, що під спортивним залом ліцею збереглися приміщення великої приватної резиденції середини II століття. За попередніми висновками, будинок міг належати представнику маловідомого, але впливового римського роду Умбріїв. На користь цієї версії свідчить напис, знайдений ще під час археологічних робіт наприкінці XIX століття.

Дослідники припускають, що родина могла походити із Самнію — історичної області в центральній частині Італії, неподалік від Помпеїв, які були знищені внаслідок виверження Везувію у 79 році нашої ери. Виявлену споруду вже отримала офіційну назву Domus Liceo Cavour — "Будинок ліцею Кавура".

Під час розкопок археологи знайшли численні елементи оздоблення, які свідчать про високий статус власників маєтку. На стінах збереглися фрагменти кольорових фресок із рослинними та сюжетними мотивами, а склепіння прикрашені витонченими ліпними декоративними елементами.

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Особливу увагу фахівців привернула одна з кімнат, підлога якої оздоблена мозаїкою з великих плиток неправильної форми. Подібний стиль був надзвичайно популярним серед заможної римської еліти у II столітті. Серед несподіваних знахідок також виявилися графіті значно пізнішого періоду. Написи та малюнки на стінах залишали учні, туристи й дослідники, які відвідували підземні приміщення протягом XX століття.

Наразі археологам вдалося дослідити лише невелику частину стародавньої резиденції. За попередніми оцінками, комплекс простягається далеко під територією навчального закладу, тому в майбутньому можливе проведення нових етапів розкопок. Це відкриття вкотре підтверджує, що під сучасним Римом і досі приховані численні пам’ятки античної епохи, які можуть пролити світло на життя давньоримської знаті та історію одного з найвідоміших міст світу.

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