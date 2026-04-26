В Індії знайшли гніздо динозаврів із 256 яйцями (фото)

У центральній Індії на одному з найбільших у світі родовищ скам’янілостей науковці виявили 92 гнізда динозаврів і 256 яєць. Це відкриття вже вважають одним із наймасштабніших відомих гніздових комплексів.

Про це пише Daily Galaxy. Знахідка належить до пізнього крейдяного періоду та пов’язана з титанозаврами — гігантськими довгошиїми травоїдними динозаврами, які колись мешкали на території сучасної Індії.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі PLOS ONE, така концентрація гнізд може свідчити про існування великої колонії розмноження. Під час польових робіт у 2017–2020 роках вчені ідентифікували шість різних типів яєць, що може вказувати на використання цієї території кількома видами титанозаврів одночасно або в різні періоди. Подібна поведінка динозаврів досі залишається недостатньо вивченою.

Масштаб відкриття справді вражає: 92 гнізда та 256 яєць розташовані на відносно невеликій ділянці. Палеобіологиня Дарла Зеленицькі зазначила, що в крейдяний період ця місцевість могла виглядати як щільно "вкритий гніздами" ландшафт, де великі тварини буквально пересувалися серед кладок.

Дослідники припускають, що територія могла використовуватися багаторазово, однак поки що невідомо, чи всі гнізда існували одночасно, чи формувалися протягом тривалого часу.

Виявлення шести різних типів яєць додає ще більше інтриги: це може свідчити про спільне гніздування різних видів динозаврів на одній території — явище, яке рідко фіксується у викопному літописі.

Палеонтологиня Сюзанна Мейдмент зауважує, що яйця динозаврів трапляються відносно рідко, а їхні особливості ще не до кінця зрозумілі. Зокрема, існують гіпотези про те, що деякі групи могли мати яйця з м’якою шкаралупою, що впливало на їхнє збереження у скам’янілому стані.

Ще одна важлива деталь — відсутність решток дорослих особин і дитинчат поблизу гнізд. Це дає підстави вважати, що титанозаври, ймовірно, не доглядали за потомством після відкладання яєць.

Як пояснюють у Музеї природної історії в Лондоні, у деяких динозаврів, зокрема тероподів, відомі випадки батьківської опіки. Однак для зауроподів, до яких належали титанозаври, таких доказів немає. Ймовірно, вони залишали кладки після відкладання.

Яйця, як припускають вчені, закопували в неглибокий ґрунт або пісок, де вони інкубувалися завдяки природному теплу. Така стратегія нагадує поведінку сучасних рептилій. Серед знахідок особливу увагу привернуло рідкісне явище — яйце всередині яйця (ovum-in-ovo). Раніше його спостерігали лише у сучасних птахів, але не у динозаврів.

Це може свідчити про схожість репродуктивної системи титанозаврів із пташиною — з поступовим відкладанням яєць, а не одночасною кладкою, як у крокодилів. Дослідники також припускають, що титанозаври жили стадами та могли гніздитися колективно, подібно до деяких сучасних птахів. Водночас поєднання щільного розташування яєць, ймовірно, відсутності батьківської опіки та болотистого середовища робить їхню поведінку унікальною та проміжною між пташиною і крокодилячою.

Як підсумовують науковці, подібні відкриття продовжують змінювати уявлення про динозаврів і їхнє життя, відкриваючи все нові деталі їхньої поведінки мільйони років тому.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!