В Антарктиді виявили понад 80 нових озер: чим цікава знахідка

Вчені знайшли 85 раніше невідомих підльодовикових озер, прихованих під товстим крижаним покривом Антарктиди. Таким чином, загальна кількість активних озер, які вдалося відкрити, сягнула вже 231.

Про це пише Daily Galaxy. Відкрити ці водойми вдалося завдяки даним, які протягом десяти років збирав супутник CryoSat-2 Європейського космічного агентства. Нове дослідження показало, що кількість відомих активних озер зросла на 58%. Вони відрізняються від раніше виявлених похованих водойм тим, що періодично осушуються та знову наповнюються, спричиняючи невеликі, але помітні зміни у висоті льодового щита.

Ці озера формуються на глибині кількох кілометрів під поверхнею материка завдяки теплу з надр Землі та тертю льоду. Коли під ним накопичується тала вода, це зменшує силу тертя та полегшує рух льодовика в напрямку океану.

Більшість нововідкритих водойм невеликі за розміром, проте дослідження допомогло краще зрозуміти й поведінку гігантських озер, таких як озеро Схід, яке ховається під чотирма кілометрами криги. Воно вважається стабільним, однак науковці попереджають: у разі його осушення наслідки можуть торкнутися всієї антарктичної криги, вплинути на океанічні течії та глобальний рівень моря.

За оцінками ЄКА, об’єму води в озері Схід вистачило б, щоб заповнити Великий каньйон у США. Провідна авторка дослідження, докторка наук Саллі Вілсон із Лідського університету, наголосила, що знахідка лише починає відкривати складні процеси, які відбуваються під кригою. Вона зазначила, що сучасні моделі підвищення рівня моря ще не враховують підлідну гідрологію, а нові дані про місцезнаходження та зміни озер допоможуть поглибити розуміння цих процесів.

