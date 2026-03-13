У Німеччині знайшли найстаріший пістолет (фото)

У Німеччині археологи представили знахідку, яка може змінити уявлення про те, коли в Європі почали використовувати ручну вогнепальну зброю. Йдеться про невеликий бронзовий фрагмент, знайдений у регіоні Бранденбург, який, ймовірно, є частиною однієї з найдавніших середньовічних ручних гармат.

Артефакт, що отримав назву "ручна гармата Клетцке", викликав значний інтерес у дослідників. За попередніми оцінками, він може бути старішим за найдавніші відомі зразки вогнепальної зброї, знайдені раніше в Європі. Про це пише Landkreis Prignitz.

Районний археолог Торстен Геуе представив знахідку фахівцям 27 лютого під час щорічної археологічної конференції у Бранденбург-на-Гавелі. Фрагмент має довжину приблизно шість сантиметрів і прикрашений декоративними елементами, характерними для середньовічної металообробки.

Артефакт знайшли у 2023 році під час польових досліджень поблизу населеного пункту Клетцке. Його виявив волонтер-спостерігач за культурною спадщиною Матіас Дассе, який брав участь у систематичному обстеженні місцевості, організованому службою охорони пам’яток регіону Пригніц.

Після аналізу знахідки керівник місцевої служби охорони культурної спадщини Гордон Тальманн припустив, що бронзовий фрагмент є передньою частиною ранньої ручної гармати. Особливу увагу науковців привернув можливий вік цього предмета.

Наразі найдавнішим точно датованим зразком ручної вогнепальної зброї в Європі вважається так звана Танненберзька гармата, яка зберігається в Німецький національний музей у Нюрнберг і датується 1399 роком.

Однак дослідники припускають, що знайдений фрагмент із Клетцке може походити приблизно з 1390 року. Якщо це підтвердиться, знахідка стане найдавнішим археологічним доказом існування переносної порохової зброї на території Німеччини.

Історичні джерела також вказують на можливий зв’язок артефакту з військовими подіями того часу. У хроніках францисканського монаха Детмар з Любека згадується облога замку Клетцке, що відбулася у 1390 році. Ці записи раніше досліджували історики Клеменс Бергстедт та Гордон Тальманн.

Згідно з їхніми висновками, того року війська під проводом герцогів Генріх I та Еріх IV виступили проти впливового роду фон Квіцов. Ця родина отримала маєток Клетцке від імператора Карл IV ще у 1375 році.

Археологічні розкопки, проведені у 2024–2025 роках за участі дослідників із регіону Пригніц та команди HTW Berlin під керівництвом професора Томас Шенк, виявили й інші свідчення збройного конфлікту. Вони підтверджують, що в цьому районі дійсно могли відбуватися бойові дії.

Фахівець із Бранденбурзьке державне управління з питань спадщини Крістоф Краускопф зазначив, що у випадку підтвердження датування знахідка стане надзвичайно важливою для історії регіону. За його словами, раніше не існувало ні письмових, ні археологічних доказів використання вогнепальної зброї на цій території у той період.

Він також припустив, що зброя могла належати військам, які брали участь в облозі, і, ймовірно, була виготовлена за межами Бранденбургу.

Дослідження артефакту тривають під керівництвом Бранденбурзьке державне управління з питань спадщини та Державний археологічний музей Бранденбургу. Археологи планують продовжити розкопки на цій території в найближчі роки.

Крім того, місцеву територію біля Клетцке планують поступово розвивати як напрям археологічного туризму, щоб відвідувачі могли більше дізнатися про військову історію регіону в період пізнього середньовіччя.

На думку дослідників, навіть невеликий фрагмент зброї може допомогти історикам краще зрозуміти, як саме порохові технології поширювалися Європою та змінювали ведення війни у XIV–XV століттях.

