В Германии нашли самый старый пистолет (фото)

В Германии археологи представили находку, которая может изменить представление о том, когда в Европе стали использовать ручное огнестрельное оружие. Речь идет о небольшом бронзовом фрагменте, найденном в регионе Бранденбург, который, вероятно, является частью одного из самых древних средневековых ручных орудий.

Артефакт, получивший название "ручная пушка Клетцке", вызвал значительный интерес у исследователей. По предварительным оценкам, он может быть старше древних известных образцов огнестрельного оружия, найденных ранее в Европе. Об этом пишет Landkreis Prignitz.

Районный археолог Торстен Геуэ представил находку специалистам 27 февраля на ежегодной археологической конференции в Бранденбург-на-Гавеле. Фрагмент имеет длину около шести сантиметров и украшен декоративными элементами, характерными для средневековой металлообработки.

Артефакт был найден в 2023 году во время полевых исследований вблизи населенного пункта Клетцке. Его обнаружил волонтер-наблюдатель по культурному наследию Матиас Дассе, принимавший участие в систематическом обследовании местности, организованном службой охраны памятников региона Пригниц.

После анализа находки руководитель местной службы охраны культурного наследия Гордон Тальманн предположил, что бронзовый фрагмент является передней частью раннего ручного орудия. Особое внимание ученых привлек возможный возраст этого предмета.

Сейчас самым древним точно датированным образцом ручного огнестрельного оружия в Европе считается так называемая Танненбергская пушка, которая хранится в Немецком национальном музее в Нюрнберге и датируется 1399 годом.

Однако исследователи предполагают, что найденный фрагмент из Клетцке может происходить примерно с 1390 года. Если это подтвердится, находка станет самым древним археологическим доказательством существования переносного порохового оружия на территории Германии.

Исторические источники также указывают на возможную связь артефакта с военными событиями того времени. В хрониках францисканского монаха Детмар из Любека упоминается осада замка Клетцке, состоявшаяся в 1390 году. Эти записи ранее исследовали историки Клеменс Бергстедт и Гордон Тальман.

Согласно их выводам, в том году войска под руководством герцогов Генрих I и Эрих IV выступили против влиятельного рода фон Квицов. Эта семья получила имение Клетцке от императора Карла IV еще в 1375 году.

Археологические раскопки, проведенные в 2024–2025 годах с участием исследователей из региона Пригниц и команды HTW Berlin под руководством профессора Томас Шенк, выявили и другие свидетельства вооруженного конфликта. Они подтверждают, что в этом районе действительно могли совершаться боевые действия.

Читайте также: В Ивано-Франковской области нашли трипольскую фигурку быка в возрасте 6000 лет (фото)

Специалист по Бранденбургскому государственному управлению по наследству Кристоф Краускопф отметил, что в случае подтверждения датировки находка станет чрезвычайно важной для истории региона. По его словам, ранее не было ни письменных, ни археологических доказательств использования огнестрельного оружия на этой территории в тот период.

Он также предположил, что оружие могло принадлежать осаждающим войскам и, вероятно, было изготовлено за пределами Бранденбурга.

Исследования артефакта продолжаются под руководством Бранденбургского государственного управления по вопросам наследия и Государственный археологический музей Бранденбурга. Археологи планируют продлить раскопки на этой территории в ближайшие годы.

Кроме того, местную территорию близ Клетцка планируют постепенно развивать как направление археологического туризма, чтобы посетители могли больше узнать о военной истории региона в период позднего средневековья.

По мнению исследователей, даже небольшой фрагмент оружия может помочь историкам лучше понять, как именно пороховые технологии распространялись по Европе и изменяли ведение войны в XIV–XV веках.

Напомним, ученые раскрыли тайну Большого каньона на дне океана.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !