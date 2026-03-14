Вчені виявили на Філіппінах поховання віком 4000 років: чим були вражені (фото)

У 2009 році дослідники отримали дозвіл від Національного музею Філіппін на вивчення стародавніх останків, виявлених у Похованні 4 на археологічному комплексі. Цей поховальний комплекс вирізнявся серед інших: біля скелета не знайшли жодних супровідних дарів — на відміну від решти поховань, де поряд із померлими клали скляні намистини, кераміку, металеві прикраси та кістки тварин, які, ймовірно, слугували жертвами їжі.

Радіовуглецеве датування визначило вік поховання приблизно 2022–1792 роками до н. е. Аналіз скелета виявив виражений анкілоз лівого стегна: стегнова кістка повністю зрослася з кульшовою западиною, що значно обмежувало рухливість людини. Про це пише Phys.org.

Раніше вчені пов’язували ці зміни з травмою або захворюванням, яке вплинуло лише на ліву ногу. Однак новіші дослідження показали, що ураження були двосторонніми. На черепі та щелепі виявили характерні для цинги зміни — крововиливи під окістя та пошкодження кісткової тканини. Ці ділянки постійно зазнають м’язового навантаження, тому при дефіциті вітаміну C судини легко лопаються, спричиняючи типові ураження.

"Саме вітамін C є критично важливим для синтезу колагену та відновлення кісткової тканини. Без нього кістки не можуть ефективно перебудовуватися й регенерувати", — пояснила доктор Джоанна Влок, одна з авторок дослідження.

Незважаючи на серйозні фізичні обмеження, чоловік, найімовірніше, прожив доволі довге життя завдяки підтримці своєї громади. Дослідники припускають, що односельці готували для нього м’яку їжу (оскільки жувати тверду їжу було неможливо через ураження щелепи), допомагали змінювати положення тіла, щоб уникнути пролежнів, і загалом забезпечували догляд.

Ці висновки дають рідкісне уявлення про соціальну організацію та турботу про хворих у стародавніх суспільствах Південно-Східної Азії. Навіть у той далекий період спільнота демонструвала емпатію та солідарність, підтримуючи людину з тяжкими фізичними вадами.

