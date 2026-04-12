Напрочуд добре зберігся: вчені знайшли у Китаї череп динозавра віком 165 мільйонів років (фото)

У північно-західному Китаї науковці виявили надзвичайно добре збережені рештки динозавра — майже повний череп і частину скелета, вік яких оцінюють у 165–168 мільйонів років. Особливу цінність знахідці надає рідкісний рівень збереження черепа, що є великою рідкістю для представників цієї групи.

Про це пише Daily Galaxy. Скам’янілість була знайдена у формації Сіньхе в провінції Ганьсу, у відкладеннях пізньобатонського періоду.

Вона включає частини черепа, шийні хребці та довгу серію хвостових кісток. Як зазначається у дослідженні, опублікованому в журналі Scientific Reports, такий стан збереження дозволяє детально вивчити анатомічні особливості, які зазвичай втрачаються у викопному матеріалі.

Знахідка належить до еузавроподів — ранніх довгошиїх динозаврів, які стали домінувати після масового вимирання наприкінці ранньої юри. На відміну від більш пізніх і добре відомих форм, таких як апатозавр, ранні представники цієї групи, особливо поза межами неозавроподів, залишаються недостатньо вивченими, зокрема у Східній Азії.

Голотип, названий Jinchuanloong niedu, містить майже повний череп із нижньою щелепою, п’ять шийних і 29 хвостових хребців. Дослідники наголошують, що такі добре збережені черепи серед ранніх еузавроподів трапляються вкрай рідко, що довгий час ускладнювало реконструкцію будови їхньої голови.

Завдяки цій знахідці вчені отримали можливість детально проаналізувати форму черепа, розташування кісток і особливості будови, що дає нові підказки щодо способу живлення та способу життя цих давніх травоїдних гігантів.

Порівняльний аналіз із іншими зауроподами Східної Азії показав, що Jinchuanloong поєднує як примітивні, так і більш еволюційно просунуті риси. Дослідники зазначають, що зауроподи як група були великими чотириногими рослиноїдними динозаврами, які існували від ранньої юри до пізньої крейди та поширилися на всі континенти.

Читайте також: Мармурові яйця на Великдень: спосіб фарбування крашанок з піною для гоління

Анатомічні особливості знахідки — зокрема отвори в кістках черепа, міцна заочна кістка та ложкоподібні зуби — мають подібність до таких родів, як Shunosaurus і Turiasaurus. Це дозволило провести глибокі філогенетичні порівняння та уточнити місце виду в еволюційному дереві.

За результатами аналізу, Jinchuanloong niedu належить до ранніх еузавроподів і перебуває на еволюційній гілці поблизу, але поза межами неозавроподів, фактично виступаючи перехідною формою між ранніми та більш розвиненими зауроподами.

Дослідники також припускають, що знайдена особина могла бути ще не повністю дорослою: на це вказують незрощені елементи хребців і окремі особливості будови кісток. Водночас її розміри вже сягали близько 10 метрів, що робить знахідку ще більш вражаючою.

Нагадаємо, вчені відкопали сотні артефактів епохи вікінгів у Швеції.

