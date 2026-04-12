Удивительно хорошо сохранилось: ученые нашли в Китае череп динозавра в возрасте 165 миллионов лет (фото)

В северо-западном Китае ученые обнаружили очень хорошо сохранившиеся остатки динозавра — почти полный череп и часть скелета, возраст которых оценивается в 165–168 миллионов лет. Особую ценность находке придает редкий уровень хранения черепа, являющийся большой редкостью для представителей этой группы.

Об этом пишет Daily Galaxy. Окаменелость была найдена в формации Синьхэ в провинции Ганьсу, в отложениях позднебатонского периода.

Она включает в себя части черепа, шейные позвонки и длинную серию хвостовых костей. Как отмечается в исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, такое состояние хранения позволяет детально изучить анатомические особенности, обычно теряемые в ископаемом материале.

Находка принадлежит к эузавроподам — ранним длинношых динозаврам, которые стали доминировать после массового вымирания в конце ранней юры. В отличие от более поздних и хорошо известных форм, таких как апатозавр, ранние представители этой группы, особенно вне неозавроподов, остаются недостаточно изученными, в частности в Восточной Азии.

Голотип, названный Jinchuanloong niedu, содержит почти полный череп с нижней челюстью, пять шейных и 29 хвостовых позвонков. Исследователи отмечают, что такие хорошо сохранившиеся черепа среди ранних эузавроподов встречаются крайне редко, что долгое время затрудняло реконструкцию их головы.

Благодаря этой находке ученые получили возможность детально проанализировать форму черепа, расположение костей и особенности строения, что дает новые подсказки по поводу способа питания и образа жизни этих древних травоядных гигантов.

Сравнительный анализ с другими зауроподами Восточной Азии показал, что Jinchuanloong сочетает как примитивные, так и эволюционно продвинутые черты. Исследователи отмечают, что зауроподы как группа были крупными четвероногими растительноядными динозаврами, которые существовали от ранней юры до поздней мелы и распространились на все континенты.

Анатомические особенности находки – в частности отверстия в костях черепа, крепкая заочная кость и ложевидные зубы – имеют сходство с такими родами, как Shunosaurus и Turiasaurus. Это позволило провести глубокие филогенетические сравнения и уточнить место в эволюционном дереве.

По результатам анализа, Jinchuanloong niedu относится к ранним эузавроподам и находится на эволюционной ветке поблизости, но вне неозавроподов, фактически выступая переходной формой между ранними и более развитыми зауроподами.

Исследователи также предполагают, что найденная особь могла быть еще не полностью взрослой: на это указывают несросшиеся элементы позвонков и отдельные особенности строения костей. В то же время, ее размеры уже достигали около 10 метров, что делает находку еще более впечатляющей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!