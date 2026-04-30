В Антарктиде нашли 'Вещь' – гигантское яйцо в возрасте 68 миллионов лет (фото)

В центральной части Испании археологи нашли редкую римскую бронзовую чашу, ставшую важным свидетельством связей между отдаленными регионами древней Римской империи. Артефакт датируется II веком нашей эры и, вероятно, принадлежал солдату, служившему в римской Британии, а затем вернулся домой.

Об этом пишет Arkeonews . Артефакт, известный как "Чаша из Берланги", был обнаружен вблизи города Берланга-де-Дуэро в провинции Сория. Исследователи относят ее к редчайшей группе эмалированных бронзовых сосудов, которые называют "чашами Адрианового вала". На сегодняшний день известно менее десяти подобных изделий.

Такие предметы впервые заинтересовали ученых свыше 200 лет назад после открытия чаши Руджа в Англии. Обычно на них содержались названия римских фортов вдоль Адрианового вала и декоративные элементы, связанные с пограничным сооружением.

Находка из Испании отличается от других надписью. Если на ранее найденных чашах упоминались форты центральной или западной части вала, то впервые указаны восточные укрепления — Силурнум, Онно, Виндобала и Кондеркум. Это открытие помогает лучше понять, как производили такие предметы и какое символическое значение они имели для владельцев.

Адрианов вал был сооружен в 122-128 годах нашей эры по приказу императора Адриана. Он простирался примерно на 117 километров через северную Британию и обозначал границу империи. Форты, названия которых нанесены на чашу, расположены в той же последовательности, что и в реальности. Это свидетельствует о том, что мастер или владелец хорошо знал местность, вероятно, благодаря военной службе на границе.

Исторические источники свидетельствуют, что в Британии служили подразделения, сформированные из жителей центральной Испании, в частности, Cohors I Celtiberorum. Именно одному из таких военных могла принадлежать эта чаша.

Ученые предполагают, что подобные сосуды были престижными вещами – памятными сувенирами, наградами или символами службы, которые солдаты привозили домой после завершения службы.

Исследование с применением рентгеновской флуоресценции и анализа изотопов свинца показало, что металл, из которого изготовлена чаша, скорее всего, происходит из Британии — с территории современного Уэльса или севера Англии. Это подтверждает версию, что изделие создали вблизи Адрианового вала, а затем перевезли в Испанию.

Чаша украшена цветной эмалью – красной, зеленой, синей и бирюзовой. Узоры напоминают башни, стены и геометрические элементы, которые могут символизировать оборонительные сооружения вала.

После находки артефакт был поврежден, поэтому учёные создали 3D-реконструкцию. Она показала, что диаметр чаши составлял около 11,3 см, а высота – почти 8 см, что делает ее одним из самых известных образцов этого типа. Находка демонстрирует, насколько мобильны были люди в пределах Римской империи. Солдаты могли отправляться служить в тысячах километров от дома, а затем возвращаться назад с вещами, хранившими память о пережитом.

Кроме того, чаша из Берланги содержит первую известную надпись с перечнем фортов восточной части Адрианового вала, заполняющую важный пробел в археологических знаниях о том периоде.

