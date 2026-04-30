В Антарктиді знайшли 'Річ' - гігантське яйце віком 68 мільйонів років (фото)

У центральній частині Іспанії археологи знайшли рідкісну римську бронзову чашу, яка стала важливим свідченням зв’язків між віддаленими регіонами давньої Римської імперії. Артефакт датується II століттям нашої ери та, ймовірно, належав солдату, що служив у римській Британії, а згодом повернувся додому.

Про це пише Arkeonews. Артефакт, відомий як "Чаша з Берланги", виявили поблизу міста Берланга-де-Дуеро в провінції Сорія. Дослідники відносять її до надзвичайно рідкісної групи емальованих бронзових посудин, які називають "чашами Адріанового валу". На сьогодні відомо менше десяти подібних виробів.

Такі предмети вперше зацікавили науковців ще понад 200 років тому після відкриття чаші Руджа в Англії. Зазвичай на них містилися назви римських фортів уздовж Адріанового валу та декоративні елементи, пов’язані з прикордонною спорудою.

Знахідка з Іспанії відрізняється від інших написом. Якщо на раніше знайдених чашах згадувалися форти центральної чи західної частини валу, то тут уперше зазначені східні укріплення — Сілурнум, Онно, Віндобала та Кондеркум. Це відкриття допомагає краще зрозуміти, як виготовляли такі предмети та яке символічне значення вони мали для власників.

Адріанів вал був споруджений у 122–128 роках нашої ери за наказом імператора Адріана. Він простягався приблизно на 117 кілометрів через північну Британію та позначав кордон імперії. Форти, назви яких нанесені на чашу, розташовані в тій самій послідовності, що й у реальності. Це свідчить про те, що майстер або власник добре знав місцевість — імовірно, завдяки військовій службі на кордоні.

Історичні джерела свідчать, що в Британії служили підрозділи, сформовані з мешканців центральної Іспанії, зокрема Cohors I Celtiberorum. Саме одному з таких військових могла належати ця чаша.

Науковці припускають, що подібні посудини були престижними речами — пам’ятними сувенірами, нагородами або символами служби, які солдати привозили додому після завершення служби.

Дослідження із застосуванням рентгенівської флуоресценції та аналізу ізотопів свинцю показало, що метал, з якого виготовлена чаша, найімовірніше походить із Британії — з території сучасного Уельсу або півночі Англії. Це підтверджує версію, що виріб створили поблизу Адріанового валу, а згодом перевезли до Іспанії.

Чаша прикрашена кольоровою емаллю — червоною, зеленою, синьою та бірюзовою. Візерунки нагадують башти, стіни та геометричні елементи, які можуть символізувати оборонні споруди валу.

Після знахідки артефакт був пошкодженим, тому вчені створили 3D-реконструкцію. Вона показала, що діаметр чаші становив близько 11,3 см, а висота — майже 8 см, що робить її одним із найбільших відомих зразків цього типу. Знахідка демонструє, наскільки мобільними були люди в межах Римської імперії. Солдати могли вирушати служити за тисячі кілометрів від дому, а потім повертатися назад із речами, що зберігали пам’ять про пережите.

Крім того, чаша з Берланги містить перший відомий напис із переліком фортів східної частини Адріанового валу, що заповнює важливу прогалину в археологічних знаннях про той період.

