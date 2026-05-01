В Берлине обнаружили монету эпохи античной Трои: как она там оказалась (фото)

На окраине Берлина 13-летний школьник во время прогулки в поле случайно обнаружил небольшую монету, отчеканенную в III веке до н. е. в древнем городе Троя на территории современной западной Турции. Это первая древнегреческая монета, когда-либо найденная в столице Германии.

Об этом пишет Smithsonian magazine. Свою находку подросток принес специалистам во время визита в археологическую лабораторию Petri Berlin в ноябре 2025 года, расположенную на месте бывшей средневековой латинской школы.

Археолог Берлинского управления по культурному наследию Йенс Хенкер отметил, что сначала даже эксперты не могли точно определить предмет из-за его размера. "Было понятно, что это очень старое, но что именно — сначала сказать было сложно", — объяснил он.

Затем нумизматы идентифицировали артефакт как троянскую монету, датированную примерно 281-261 годами до н. е. На аверсе изображена богиня Афина в коринфском шлеме, а на реверсе — еще одна фигура в головном уборе калатос, с копьем и веретеном в руках.

Сначала исследователи предполагали, что монета могла принадлежать современному коллекционеру или случайно потеряна. Однако дальнейший анализ показал, что место находки является известным археологическим объектом.

Раскопки, проведенные в 1950-х и 1970-х годах, показали, что эта территория использовалась как захоронение еще с ранних железных суток (примерно 800–450 гг. до н. э.). Здесь находили фрагменты керамики, бронзовые изделия и другие артефакты разных эпох.

По словам Хенкера, подобные монеты часто находят в погребениях, где их могли оставлять как ритуальные дары. Он предполагает, что артефакт мог иметь для своего владельца не только материальную, но и символическую ценность как память о путешествии или важном жизненном опыте.

Происхождение монет пока остается предметом дискуссий. Среди возможных объяснений — торговые связи или даже участие германских племен в военных кампаниях древних греков, подобно тому, как позже это практиковала Римская империя. Впрочем, археологи подчеркивают, что это лишь гипотезы, требующие дальнейших исследований.

