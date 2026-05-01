У Берліні виявили монету епохи античної Трої: як вона там опинилась (фото)

На околиці Берліна 13-річний школяр під час прогулянки в полі випадково виявив невелику монету, викарбувану у III столітті до н. е. в давньому місті Троя на території сучасної західної Туреччини. Це перша давньогрецька монета, коли-небудь знайдена в столиці Німеччини.

Про це пише пише Smithsonian magazine. Свою знахідку підліток приніс фахівцям під час візиту до археологічної лабораторії Petri Berlin у листопаді 2025 року, яка розташована на місці колишньої середньовічної латинської школи.

Археолог Берлінського управління з питань культурної спадщини Єнс Хенкер зазначив, що спочатку навіть експерти не могли точно визначити предмет через його розмір. "Було зрозуміло, що це щось дуже старе, але що саме — спершу сказати було складно", — пояснив він.

Згодом нумізмати ідентифікували артефакт як троянську монету, датовану приблизно 281–261 роками до н. е. На аверсі зображено богиню Афіну в коринфському шоломі, а на реверсі — ще одну постать у головному уборі калатос, зі списом і веретеном у руках.

Спершу дослідники припускали, що монета могла належати сучасному колекціонеру або бути випадково втраченою. Однак подальший аналіз показав, що місце знахідки є відомим археологічним об’єктом.

Розкопки, проведені в 1950-х і 1970-х роках, засвідчили, що ця територія використовувалася як поховання ще з ранньої залізної доби (приблизно 800–450 рр. до н. е.). Тут знаходили фрагменти кераміки, бронзові вироби та інші артефакти різних епох.

За словами Хенкера, подібні монети часто знаходять у похованнях, де їх могли залишати як ритуальні дари. Він припускає, що артефакт міг мати для свого власника не лише матеріальну, а й символічну цінність — як пам’ять про подорож або важливий життєвий досвід.

Походження монети поки що залишається предметом дискусій. Серед можливих пояснень — торговельні зв’язки або навіть участь германських племен у військових кампаніях давніх греків, подібно до того, як пізніше це практикувала Римська імперія. Втім, археологи наголошують, що це лише гіпотези, які потребують подальших досліджень.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!