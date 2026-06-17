Вчені знайшли в Канаді воду віком 2 мільярди років: чим унікальна (фото)

На півночі канадської провінції Онтаріо, майже на трьохкілометровій глибині під землею, геологи виявили унікальну воду, яка була ізольована в гірських породах близько двох мільярдів років. Ця знахідка фактично є "капсулою часу".

Про це пише Space Daily. Коли ця вода востаннє контактувала з поверхнею Землі, на планеті існували лише найпростіші форми життя — мікроорганізми. Дослідниця з Університету Торонто Барбара Шервуд Лоллар, яка очолила дослідження, навіть скуштувала зразок, щоб оцінити його властивості, зокрема солоність.

Воду було знайдено в шахті "Кідд-Крік" поблизу міста Тіммінс, яку розробляє компанія Glencore. Це одна з найглибших у світі шахт з видобутку кольорових металів, де добувають мідь, цинк і срібло. Найнижча доступна точка розташована приблизно на глибині трьох кілометрів, що робить це місце одним із небагатьох на суходолі, де можна безпосередньо дослідити настільки глибокі гірські породи.

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Лоллар уперше відвідала шахту ще у 1992 році, однак найцінніші зразки були отримані значно пізніше. У 2013 році її команда описала тріщинну воду з глибини близько 2,4 км, вік якої становив щонайменше 1,5 мільярда років. Додатковий аналіз благородних газів вказував на ще давніші геохімічні процеси — близько 2,6 мільярда років тому. У 2016 році дослідники спустилися ще глибше й виявили воду віком приблизно 2 мільярди років.

Спроба на смак, за словами вчених, є частиною польової геологічної практики: так можна швидко оцінити солоність рідини. У цьому випадку вода виявилася надзвичайно солоною — приблизно вдесятеро солонішою за морську, з гірким присмаком, сірчаним запахом і характерним жовто-помаранчевим відтінком після контакту з повітрям через окиснення заліза.

Дослідники зазначають, що ключовим є не лише вік цієї води, а й її хімічний склад. У ній виявили сполуки сульфатів і розчинений водень — умови, подібні до тих, що існують у глибоководних гідротермальних системах і можуть підтримувати мікробне життя. Подальші дослідження Кідд-Крік також зафіксували присутність мікроорганізмів, зокрема сульфатредукторів, які здатні виживати в повній темряві, ізольовані від сонячного світла, живлячись хімічними реакціями в породі.

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