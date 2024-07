Схожі на літери: у шарах земної атмосфери знайшли дивні структури (відео)

Нові спостереження в іоносфері, верхньому шарі атмосфери Землі, виявили дивні структури у формі літер X і C. Ці утворення, раніше невідомі, кидають виклик нашому розумінню цієї динамічної області та вказують на те, що існує більше факторів, які впливають на неї, ніж вважалося раніше.

Відкриття було зроблено завдяки місії NASA Global-scale Observations of the Limb and Disk (GOLD). GOLD використовує інноваційний інструмент для вивчення іоносфери, що дозволяє йому отримувати зображення з високою роздільною здатністю та чітко бачити структури, які раніше були занадто малими або тьмяними, щоб їх помітити, пише IFLScience.

X-подібні структури, здається, утворюються в результаті злиття гребенів іоносфери, місць, де концентрація плазми вище. Ці злиття раніше спостерігалися лише під час геомагнітних збурень, коли Сонце викидає велику кількість заряджених частинок. Однак GOLD виявив, що X-подібні структури також можуть виникати в спокійні періоди, що свідчить про те, що існує інший механізм їх утворення.

Вчені вважають, що ці X-подібні структури можуть бути викликані хвилями в нижніх шарах атмосфери. Ці хвилі можуть підніматися в іоносферу і руйнувати гребені, змушуючи їх зливатися.

C-подібні структури, з іншого боку, здаються пов'язаними з бульбашками плазми в іоносфері. Ці бульбашки, як правило, довгі та тонкі, і вони повторюють форму магнітних ліній Землі. Однак деякі бульбашки викривлюються у формі C, можливо, під впливом земного вітру.

Незвичайне близьке розташування C-подібних бульбашок говорить про те, що в іоносфері існує значна турбулентність. Це кидає виклик уявленням про те, що іоносфера є стабільною областю.

