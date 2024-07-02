Розбитий російський супутник змусив астронавтів МКС ховатися в зруйнованій капсулі

Астронавти МКС, включаючи Бутча Вілмора та Суні Вільямс, сховалися у пристикованому космічному кораблі Starliner після того, як неіснуючий російський супутник розпався на орбіті, утворивши потенційно небезпечні уламки.

Дев'ять членів екіпажу МКС, які застрягли на Boeing Starliner, вжили запобіжного заходу після розпаду російського супутника спостереження Землі "Ресурс-П1", який розколовся на понад 100 шматків біля космічної станції 26 червня, пише NASA на соціальній платформі X.

"Керування місією продовжувало стежити за траєкторією уламків, і приблизно через годину екіпажу було дозволено вийти зі свого космічного корабля, і станція відновила нормальну роботу", - повідомили у NASA.

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Згідно з дописом, компанія LeoLabs, що займається моніторингом орбіт, вперше помітила, що супутник Resurs-P1, оголошений мертвим у 2022 році, розпався, коли вона 26 червня зафіксувала "подію, що утворює сміття на низькій навколоземній орбіті". Космічне командування США заявило, що "немає безпосередніх загроз" для інших супутників. Точна причина розпаду супутника залишається невідомою.

Космічне сміття на орбіті над Землею стає все більшою проблемою для астронавтів і супутників. Космічні агентства в усьому світі намагаються відстежувати понад 30 000 найбільших уламків сміття, але багато інших уламків надто малі, щоб їх відстежувати.

Вчені запропонували кілька способів навести порядок на орбіті Землі, наприклад, збирати сміття в сітки, збирати його за допомогою кігтистих роботів або використовувати тросик завдовжки півмилі (0,8 кілометра) з іншого космічного корабля, щоб захопити шматки сміття.

Ця подія також підкреслює ризики, з якими зіткнулися NASA та Boeing під час завершення своєї обложеної місії Starliner, через яку астронавти Вілмор і Вільямс залишилися на борту МКС через численні проблеми з космічним кораблем.

Двоє астронавтів спочатку мали повернутися на Землю 13 червня після тижня перебування на МКС, але їхнє перебування було продовжено на невизначений термін після того, як інженери виявили п'ять окремих витоків гелію в системі двигуна космічного корабля та несправності п'яти з 28 його систем контролю реакції.

Через обмежене паливо, яке використовується для підтримки орбіти, Starliner може залишатися на стикуванні лише 45 днів, тому вікно для безпечного зворотного польоту продовжує звужуватися.

NASA планує підтримувати МКС у робочому стані принаймні до 2030 року. Після цього масивна космічна станція буде безпечно зведена з орбіти в атмосферу Землі, а потім безпечно впаде в океан.

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