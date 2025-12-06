Науковці зробили крок до розгадки рукопису Войнича: про що йдеться (фото)

Науковці наблизилися до розуміння однієї з найбільших загадок історії — Рукопису Войнича. Ця книга XV століття, що зберігається в бібліотеці рідкісних книг Бейнеке Єльського університету, досі не піддалася розшифровці. Але свіже дослідження наукового журналіста Майкла Грешко показує: частини тексту могли бути створені за допомогою простого шифру, що значно підвищує шанси на майбутню дешифровку.

Рукопис Войнича — це унікальний артефакт початку 1400-х років, ілюстрований дивними зображеннями невідомих рослин, фантастичних істот, замків, астрономічних карт і загадкових діаграм. Текст написаний невідомою абеткою, і століттями вчені сперечаються: чи це зашифроване послання, вигадана мова, чи просто майстерний обман. Про це пише IFLScience.

Грешко, захопившись рукописом під час карантину COVID-19, створив власний алгоритм — так званий шифр Найббе. Він бере звичайний латинський або італійський текст, розбиває його на потік літер і переформатовує в короткі одно- та дволітерні сегменти. Ці фрагменти формують "слова", надзвичайно схожі на ті, що заповнюють сторінки Войнича.

"Я просто гортав факсиміле і намагався зрозуміти ритм тексту. Це була математична головоломка для розваги", — розповідає Грешко.

Його шифр відтворює ключові статистичні особливості рукопису: повторюваність певних комбінацій, розподіл довжини слів, ритм і навіть візуальну структуру. Такі закономірності десятиліттями бентежили криптографів, але простий алгоритм Грешко генерує аналогічний ефект без складних обчислень.

Вчений не стверджує, що розшифрував книгу. Проте його метод доводить: текст міг бути створений штучно за допомогою примітивного, але ефективного шифру. Це відкриває нові можливості для дослідників — тепер є практичний інструмент, щоб перевіряти гіпотези.

Рукопис Войнича залишається дзеркалом людських уявлень: одні бачать у ньому нісенітницю, інші — таємне знання алхіміків чи навіть інопланетну писемність. Грешко підкреслює: книга настільки багатошарова, що підтримує будь-яку теорію. Але його відкриття додає вагомий аргумент на користь шифрування — і, можливо, наближає день, коли ми нарешті прочитаємо її таємниці.

