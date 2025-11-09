На Майорці виявили затонуле судно віком 1700 років (фото)

Поблизу одного з найвідоміших пляжів Майорки археологи натрапили на унікальну знахідку — римське торгове судно, яке затонуло близько 1700 років тому. Корабель, відомий як Ses Fontanelles, виявили неподалік Плайя-де-Пальма, і він відкриває нові сторінки в історії морської торгівлі, ремесел і повсякденного життя пізньої Римської імперії.

Першим уламки деревини, що визирали з морського дна, помітив місцевий дайвер Фелікс Аларкон. Про це пише Arkeonews.

Його знахідка привернула увагу управління культурної спадщини острова, після чого було розпочато повноцінне підводне дослідження. Як з’ясували фахівці, судно завдовжки близько 12 метрів перевозило амфори та датується серединою IV століття нашої ери. За попередніми висновками, воно вирушило з Картахени — одного з головних римських портів Іспанії.

Корабель затонув із вантажем оливкової олії, вина та гаруму — ферментованого рибного соусу, який був популярним у всій Римській імперії. Знахідка монети, викарбуваної близько 320 року нашої ери у Сісції (сучасна Хорватія), допомогла датувати момент катастрофи.

Стан збереження корабля археологи називають винятковим. Як пояснив професор Енріке Гарсія з Університету Балеарських островів, після затоплення судно швидко засипало піском, що вберегло його від руйнування. Багато амфор залишилися герметично закритими, а частини корпусу зберегли початкову форму.

Серед знахідок виявили шкіряні черевики, лампу із зображенням богині Діани та столярне свердло, яким, ймовірно, користувався екіпаж. На деяких амфорах дослідники побачили ранньохристиянські символи — свідчення перехідного періоду між язичницькою та християнською культурою.

Амфори мають особливу цінність завдяки написам tituli picti, що зберегли інформацію про виробників, товари та податки. За словами професора Даріо Бернала з Університету Кадіса, ця колекція — одна з найбільших і найінформативніших, знайдених в Іспанії, адже вона демонструє організовану систему римської торгівлі.

Дослідження глини показало, що вона походить з південного сходу Іспанії, з регіону Мурсія — центру виробництва олії та рибного соусу в античні часи. Вчені також виявили п’ять нових типів амфор, які допоможуть відстежити давні торгові маршрути Середземного моря.

Ses Fontanelles — одна з найкраще збережених корабельних аварій пізньоримського періоду. Більшість подібних суден зникли без сліду, тому ця знахідка дає рідкісну можливість вивчити не лише торгові шляхи, а й технології кораблебудування та життя моряків античності.

Корабель також проливає світло на римське минуле Майорки. Острів був завойований римлянами ще у 123 році до н. е. і в IV столітті залишався важливим портом, через який проходили торгові судна між Іспанією, Північною Африкою та Балеарами.

Залишки судна нині проходять консервацію. Як зазначив доктор Карлос де Хуан з Університету Валенсії, реставратори планують відновлювати корпус по частинах, оскільки частину деревини пошкодили шторми. Після вилучення фрагментів їх поміщають у резервуари з прісною водою для видалення солі. Процес реставрації триватиме приблизно п’ять років, після чого корабель стане однією з головних історичних пам’яток Майорки.

