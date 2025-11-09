На Майорке обнаружили затонувшее судно 1700 лет (фото)

Вблизи одного из самых известных пляжей Майорки археологи наткнулись на уникальную находку — римское торговое судно, затонувшее около 1700 лет назад. Корабль, известный как Ses Fontanelles, обнаружили неподалеку от Плайя-де-Пальма, и он открывает новые страницы в истории морской торговли, ремесел и повседневной жизни поздней Римской империи.

Первым обломки дерева, выглядывавшие со морского дна, заметил местный дайвер Феликс Аларкон. Об этом пишет Arkeonews.

Его находка привлекла внимание управления культурного наследия острова, после чего началось полноценное подводное исследование. Как выяснили специалисты, судно длиной около 12 метров перевозило амфоры и датируется серединой IV века нашей эры. По предварительным выводам, оно отправилось из Картахены – одного из главных римских портов Испании.

Корабль затонул с грузом оливкового масла, вина и гарума — ферментированного рыбного соуса, популярного во всей Римской империи. Находка монеты, отчеканенной около 320 г. нашей эры в Сиссии (современная Хорватия), помогла датировать момент катастрофы.

Состояние хранения корабля археологи называют исключительным. Как объяснил профессор Энрике Гарсия из Университета Балеарских островов, после затопления судно быстро засыпало песком, что уберегло его от разрушения. Многие амфоры остались герметично закрытыми, а части корпуса сохранили первоначальную форму.

Среди находок были обнаружены кожаные ботинки, лампа с изображением богини Дианы и столярное сверло, которым, вероятно, пользовался экипаж. На некоторых амфорах исследователи увидели раннехристианские символы – свидетельство переходного периода между языческой и христианской культурой.

Амфоры имеют особую ценность благодаря надписям tituli picti, которые сохранили информацию о производителях, товарах и налогах. По словам профессора Дарио Бернала из Университета Кадиса, эта коллекция — одна из самых крупных и информативных, найденных в Испании, ведь она демонстрирует организованную систему римской торговли.

Исследование глины показало, что она происходит с юго-востока Испании, из региона Мурсия – центра производства растительного масла и рыбного соуса в античные времена. Ученые обнаружили пять новых типов амфор, которые помогут отследить давние торговые маршруты Средиземного моря.

На Майорке обнаружили затонувшее судно 1700 лет. Источник: Consejo de Mallorca

Ses Fontanelles – одна из наиболее сохранившихся кораблекрушений позднеримского периода. Большинство подобных судов пропали без следа, поэтому эта находка дает редкую возможность изучить не только торговые пути, но и кораблестроение и жизнь моряков античности.

Корабль также проливает свет на римское прошлое Майорки. Остров был завоеван римлянами еще в 123 г. до н. э. и в IV веке оставался важным портом, через который проходили торговые суда между Испанией, Северной Африкой и Балеарами.

Остатки судна сейчас проходят консервацию. Как отметил доктор Карлос де Хуан из Университета Валенсии, реставраторы планируют восстанавливать корпус по частям, поскольку часть древесины повредили штормы. После извлечения фрагментов их помещают в резервуары с пресной водой для удаления соли. Процесс реставрации продлится около пяти лет, после чего корабль станет одним из главных исторических памятников Майорки.

