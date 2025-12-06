Ученые шагнули к разгадке рукописи Войнича: о чем идет речь (фото)

Ученые приблизились к пониманию одной из самых больших загадок истории — Рукописи Войнича. Эта книга XV века, хранящаяся в библиотеке редких книг Бейнеке Йельского университета, до сих пор не подверглась расшифровке. Но свежее исследование научного журналиста Майкла Грешко показывает: части текста могли быть созданы с помощью простого шифра, что значительно повышает шансы на будущую дешифровку.

Рукопись Войнича – это уникальный артефакт начала 1400-х годов, иллюстрированный удивительными изображениями неизвестных растений, фантастических существ, замков, астрономических карт и загадочных диаграмм. Текст написан неизвестным алфавитом, и веками ученые спорят: это зашифрованное послание, вымышленный язык, или просто искусный обман. Об этом пишет IFLScience.

Грешко, увлекшись рукописью во время карантина COVID-19, создал собственный алгоритм — так называемый шифр Найббе. Он берет обычный латинский или итальянский текст, разбивает его на поток букв и переформатирует в короткие одно- и двухбуквенные сегменты. Эти фрагменты формируют "слова", чрезвычайно похожие на заполняющие страницы Войнича.

"Я просто листал факсимиле и пытался понять ритм текста. Это была математическая головоломка для развлечения", – рассказывает Грешко.

Его шифр воспроизводит ключевые статистические особенности рукописи: повторяемость определенных комбинаций, распределение длины слов, ритм и даже визуальную структуру. Такие закономерности десятилетиями смущали криптографы, но простой алгоритм Грешко генерирует аналогичный эффект без сложных вычислений.

Ученый не утверждает, что расшифровал книгу. Однако его метод доказывает: текст мог быть создан искусственно посредством примитивного, но эффективного шифра. Это открывает новые возможности для исследователей — теперь есть практический инструмент проверки гипотез.

Рукопись Войнича остается зеркалом человеческих представлений: одни видят в нем чушь, другие — тайное знание алхимиков или даже инопланетную письменность. Грешко подчеркивает: книга настолько многослойна, что поддерживает любую теорию. Но его открытие добавляет весомый аргумент в пользу шифрования и, возможно, приближает день, когда мы наконец прочтем ее тайны.

