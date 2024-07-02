Разбитый российский спутник заставил астронавтов МКС прятаться в разрушенной капсуле

Астронавты МКС, включая Бутча Уилмора и Суни Уильямс, скрылись в пристыкованном космическом корабле Starliner после того, как несуществующий российский спутник распался на орбите, образовав потенциально опасные обломки.

Девять членов экипажа МКС, застрявших на Boeing Starliner, приняли меру пресечения после распада российского спутника наблюдения Земли "Ресурс-П1", который раскололся более чем на 100 кусков возле космической станции 26 июня, пишет NASA на социальной платформе.

"Управление миссией продолжало следить за траекторией обломков, и примерно через час экипажа было разрешено выйти из своего космического корабля и станция возобновила нормальную работу", - сообщили в NASA.

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Согласно сообщению, компания LeoLabs, занимающаяся мониторингом орбит, впервые заметила, что спутник Resurs-P1, объявленный мертвым в 2022 году, распался, когда она 26 июня зафиксировала "событие, образующее мусор на низкой околоземной орбите". Космическое командование США заявило, что "нет непосредственных угроз" для других спутников. Точная причина распада спутника остается неизвестной.

Космический мусор на орбите над Землей становится все большей проблемой для астронавтов и спутников. Космические агентства во всем мире пытаются отслеживать более 30 000 самых больших обломков мусора, но многие другие обломки слишком малы, чтобы их отслеживать.

Ученые предложили несколько способов навести порядок на орбите Земли, например, собирать мусор в сетки, собирать его с помощью когтистых роботов или использовать тросик длиной в полмили (0,8 километра) с другого космического корабля, чтобы захватить куски мусора.

Это событие также подчеркивает риски, с которыми столкнулись NASA и Boeing во время завершения своей осажденной миссии Starliner, из-за которой астронавты Уилмор и Уильямс остались на борту МКС из-за многочисленных проблем с космическим кораблем.

Два астронавта сначала должны были вернуться на Землю 13 июня после недели пребывания на МКС, но их пребывание было продлено на неопределенный срок после того, как инженеры обнаружили пять отдельных утечек гелия в системе двигателя космического корабля и неисправности пяти из 28 его систем контроля.

Из-за ограниченного топлива, используемого для поддержки орбиты, Starliner может оставаться на стыке только 45 дней, поэтому окно для безопасного обратного полета продолжает сужаться.

NASA планирует поддерживать МКС в рабочем состоянии, по крайней мере, до 2030 года. После этого массивная космическая станция будет безопасно сведена с орбиты в атмосферу Земли, а затем безопасно упадет в океан.

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