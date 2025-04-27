Науковці дослідили унікальні особливості Ока Гора: чим цікаве

Символ Око Гора, одне стилізоване око, що дивиться прямо, був надзвичайно поширеним у Стародавньому Єгипті. Його можна було побачити в гробницях, на амулетах типу веджат, а також на саркофагах. Проте не всі знають, що цей знак означав для давніх єгиптян.

Згідно з єгипетськими міфами, Гор — син Осіріса, бога потойбічного світу — вів боротьбу зі своїм дядьком Сетом за владу над Єгиптом. У сутичці Сет поранив ліве око Гора. Проте Гор переміг, і його око відновив бог мудрості Тот. Саме цей акт зцілення зробив Око Гора могутнім символом відновлення, захисту та зцілення. Про це пише Livescience.

Як пояснює єгиптолог Кей Ямамото з Університету Торонто, амулет веджат став одним із найвідоміших в єгипетській культурі. Його використовували як захист для живих і померлих. Часто великий восковий веджат клали на лівий бік живота мумії — саме там, де бальзамувальники робили розріз. Так хотіли "вилікувати" тіло після муміфікації.

Археолог Пенні Вілсон із Даремського університету додає, що Око Гора було символом зцілення, сили, здоров’я і добробуту. Його значення поширювалося й на інші сфери — родючість Нілу, жертвоприношення, здоров’я всього Єгипту.

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Історик Дьюла Пріскін із Університету Сегеда (Угорщина) зазначає, що Око Гора пов’язували з Місяцем, який так само, як і поранене око, то зникав, то з’являвся знову. Це ще більше підкреслювало його магічний сенс, особливо у другому й першому

Перші згадки про амулети веджат датуються близько 2200 роком до н.е., за часів Шостої династії. За словами Ямамото, саме тоді єгиптяни почали активно записувати релігійні тексти на стінах пірамід, що могло стати поштовхом до створення нових символів, зокрема й Ока Гора.

Цей знак не лише охороняв померлих, а й, за повір’ям, давав їм змогу спостерігати за світом живих.

Цікаво, що, за словами Вілсон, символ міг бути пов’язаний і з косметикою. У давньому Єгипті навколо очей наносили галеніт і малахіт — речовини, які вважалися захисними. Веджат, можливо, став уособленням магічно захищеного ока.

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