Похожи на буквы: в слоях земной атмосферы нашли удивительные структуры (видео)

Новые наблюдения в ионосфере, верхнем слое атмосферы Земли, обнаружили странные структуры в форме букв X и C. Эти образования, ранее неизвестные, бросают вызов нашему пониманию этой динамической области и указывают на то, что существует больше факторов, влияющих на нее, чем считалось раньше.

Открытие было сделано благодаря миссии NASA Global-scale Observations of the Limb and Disk (GOLD). GOLD использует инновационный инструмент для изучения ионосферы, позволяющий ему получать изображения с высоким разрешением и четко видеть структуры, которые раньше были слишком малы или тусклы, чтобы их заметить, пишет IFLScience.

X-образные структуры, кажется, образуются в результате слияния гребней ионосферы, мест, где концентрация плазмы выше. Эти слияния ранее наблюдались только во время геомагнитных возмущений, когда Солнце выбрасывает большое количество заряженных частиц. Однако GOLD обнаружил, что X-образные структуры могут возникать в спокойные периоды, что свидетельствует, что существует другой механизм их образования.

Ученые полагают, что эти X-образные структуры могут быть вызваны волнами в нижних слоях атмосферы. Эти волны могут подниматься в ионосферу и разрушать гребни, заставляя их сливаться.

C-образные структуры, с другой стороны, кажутся связанными с пузырьками плазмы в ионосфере. Эти пузырьки обычно длинные и тонкие, и они повторяют форму магнитных линий Земли. Однако некоторые пузырьки искривляются в форме C, возможно под влиянием земного ветра.

Необычное близкое расположение C-образных пузырьков говорит, что в ионосфере существует значительная турбулентность. Это бросает вызов представлениям о том, что ионосфера является стабильной областью.

