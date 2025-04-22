Ученые расшифровали надписи на стенах Сионской горницы: чем интересны

Согласно библейским преданиям, именно в Сионской горнице Иисус Христос провел Тайный ужин со своими апостолами накануне распятия. Именно поэтому это место считается святым для многих христиан, преодолевающих немалое расстояние, чтобы его увидеть. Таинственные надписи на стенах этой исторической комнаты долгое время оставались загадкой, но недавно ученые приблизились к их расшифровке.

Как говорится в исследовании, опубликованном в журнале Liber Annuus, международная команда ученых, используя современные технологии — в частности, ультрафиолетовые и инфракрасные фильтры, а также мультиспектральную съемку — смогла прочитать несколько десятков гравировок, сделанных на стенах Сионской горницы в период между XIV и XVI. Эти надписи стали ключом к пониманию того, кем были средневековые паломники, посещавшие Иерусалим. Об этом пишет Forbes.

Историк Австрийской академии наук Илья Беркович, один из соавторов исследования, отметил, что эти тексты позволяют уникальную возможность проследить географическое происхождение паломников. В частности, одна из надписей, сделанная на армянском языке, указывает на город Алеппо в Сирии. Исследователи считают, что его могла оставить женщина-христианка, являющаяся редким свидетельством участия женщин в таких путешествиях.

Авторы работы подчеркивают, что большинство предварительных исследований сосредотачивались на паломниках из Западной Европы, поэтому эти надписи позволяют лучше оценить многонациональный состав средневековых христианских паломников, направлявшихся к Святой Земле.

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Среди выявленных гравировок также есть подпись, датированная XV веком, оставленная немецким паломником Йоханнесом Полонером, впоследствии написавшим подробный отчет о своем пребывании в Иерусалиме. Кроме того, исследователям удалось идентифицировать герб XV века, принадлежавший дворянской семье из Штирии в Австрии, а также еще один — семейный герб швейцарского рыцаря Адриана I фон Бубенберга.

Даже те надписи, которые пока не удалось связать с конкретными именами, все равно обладают исторической ценностью — они служат свидетельством присутствия людей из разных уголков христианского мира.

Ученые объяснили, что некоторые из надписей были настолько стерты временем, что не подвергались распознаванию обычными методами. Именно поэтому для их анализа применялась мультиспектральная съемка, способная уловить свет в диапазонах, невидимых для человеческого глаза.

Хотя сегодня подобные гравировки на стенах церквей могли бы считаться актом вандализма, в средневековье, особенно в конце XIII века, оставлять надписи в святынях было довольно распространенным явлением.

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