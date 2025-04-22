Вчені розшифрували надписи на стінах Сіонської світлиці: чим цікаві

Згідно з біблійними переказами, саме в Сіонській світлиці Ісус Христос провів Таємну вечерю зі своїми апостолами напередодні розп’яття. Саме тому це місце вважається святим для багатьох християн, які здолають чималу відстань, аби його побачити. Таємничі написи на стінах цієї історичної кімнати довгий час залишалися загадкою, однак нещодавно вчені наблизилися до їх розшифровки.

Як йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Liber Annuus, міжнародна команда науковців, використовуючи сучасні технології — зокрема ультрафіолетові та інфрачервоні фільтри, а також мультиспектральну зйомку — змогла прочитати кілька десятків гравірувань, зроблених на стінах Сіонської світлиці в період між XIV і XVI століттями. Ці написи стали ключем до розуміння того, ким були середньовічні паломники, які відвідували Єрусалим. Про це пише Forbes.

Історик Австрійської академії наук Ілля Беркович, один із співавторів дослідження, зауважив, що ці тексти дають унікальну змогу простежити географічне походження прочан. Зокрема, один із написів, зроблений вірменською мовою, вказує на місто Алеппо в Сирії. Дослідники вважають, що його могла залишити жінка-християнка, що є рідкісним свідченням участі жінок у таких подорожах.

Автори роботи підкреслюють, що більшість попередніх досліджень зосереджувалися на паломниках із Західної Європи, тож ці написи дозволяють краще оцінити багатонаціональний склад середньовічних християнських прочан, які прямували до Святої Землі.

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Серед виявлених гравірувань також є підпис, датований XV століттям, залишений німецьким паломником Йоганнесом Полонером, який згодом написав детальний звіт про своє перебування в Єрусалимі. Крім того, дослідникам вдалося ідентифікувати герб з XV століття, що належав дворянській родині зі Штирії в Австрії, а також ще один — родинний герб швейцарського лицаря Адріана I фон Бубенберга.

Навіть ті написи, які поки не вдалося пов’язати з конкретними іменами, все одно мають історичну цінність — вони слугують свідченням присутності людей з різних куточків християнського світу.

Науковці пояснили, що деякі з написів були настільки стерті часом, що не піддавалися розпізнанню звичайними методами. Саме тому для їх аналізу застосовували мультиспектральну зйомку, здатну вловити світло в діапазонах, невидимих для людського ока.

Хоча сьогодні подібні гравірування на стінах церков могли б вважатися актом вандалізму, в середньовіччі, особливо наприкінці XIII століття, залишати написи в святинях було доволі поширеним явищем.

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