Музика минулого оживає: археологи знайшли 4000-річний інструмент у майже ідеальному стані

В Омані археологи виявили загадкову знахідку – пару стародавніх тарілок, вік яких становить близько 4 000 років. Вік предметів датується третім тисячоліттям до нашої ери.

Археологи натрапили на них ще у 2018 році під час дослідження залишків давньої споруди. Як повідомляє Fox News, згодом дослідники встановили, що ці артефакти є древнім музичним інструментом.

Вчені зазначили, що обидві тарілки мають однакові розміри та не виявляють жодних слідів пошкодження, що свідчить про їхнє дбайливе зберігання.

"Обидва об’єкти мають круглу форму, зовнішній діаметр становить 138 мм. У центрі – рельєфна частина діаметром 76 мм і глибиною 17 мм, із отвором діаметром 4,2 мм", – зазначено в дослідницькому звіті.

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З часом тарілки зазнали змін: через хімічні процеси, зокрема окислення міді, їхня поверхня набула зеленого відтінку.

Дослідники зазначають, що наше уявлення про музичні інструменти давнини часто є фрагментарним через погане збереження органічних матеріалів, які швидко руйнуються з часом. До наших днів зазвичай доходять лише ті інструменти, що були виготовлені з міцних матеріалів, як-от кістка або метал. У цьому контексті знайдені мідні тарілки є рідкісною та унікальною знахідкою.

"Ці інструменти з мідного сплаву належать до нечисленних прикладів музичних артефактів Бронзової доби, які вдалося знайти на території Близького Сходу. Подібні ударні інструменти були відомі в Месопотамії та регіоні Інду ще у третьому тисячолітті до н.е., а в Леванті вони з’явилися трохи пізніше – у другому тисячолітті до н.е.", – зазначають науковці.

Є припущення, що ці тарілки могли використовуватися під час ритуальних обрядів, наприклад, при зведенні храмів. Втім, поки що ці гіпотези залишаються непідтвердженими.

У розмові з журналістами археологи повідомили, що планують продовжити дослідження цих артефактів, аби глибше зрозуміти, яку роль вони відігравали у суспільному житті давніх культур.

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