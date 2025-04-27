Музыка прошлого оживает: археологи нашли 4000-летний инструмент в почти идеальном состоянии

В Омане археологи обнаружили загадочную находку – пару старинных тарелок, возраст которых составляет около 4 000 лет. Возраст предметов датируется третьим тысячелетием до н.э.

Археологи наткнулись на них еще в 2018 году во время исследования остатков древней постройки. Как сообщает Fox News, впоследствии исследователи установили, что эти артефакты являются старым музыкальным инструментом.

Ученые отметили, что обе тарелки имеют одинаковые размеры и не обнаруживают никаких следов повреждения, что свидетельствует об их бережном хранении.

"Оба объекта имеют круглую форму, наружный диаметр составляет 138 мм. В центре – рельефная часть диаметром 76 мм и глубиной 17 мм, с отверстием диаметром 4,2 мм", – отмечено в исследовательском отчете.

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Со временем тарелки претерпели изменения: из-за химических процессов, в частности окисления меди, их поверхность приобрела зеленый оттенок.

Исследователи отмечают, что наше представление о музыкальных инструментах древности часто фрагментарно из-за плохого хранения быстро разрушающихся со временем органических материалов. До наших дней обычно доходят только те инструменты, которые были изготовлены из прочных материалов, таких как кость или металл. В этом контексте найденные медные тарелки представляют собой редкую и уникальную находку.

"Эти инструменты из медного сплава относятся к немногочисленным примерам музыкальных артефактов Бронзового века, которые удалось найти на территории Ближнего Востока. Подобные ударные инструменты были известны в Месопотамии и регионе Инда еще в третьем тысячелетии до н.э., а в Леванте они появились чуть позже – во втором тысячелетии до н.э.", – отмечают ученые.

Предполагается, что эти тарелки могли использоваться во время ритуальных обрядов, например, при возведении храмов. Впрочем, пока эти гипотезы остаются неподтвержденными.

В разговоре с журналистами археологи сообщили, что планируют продолжить исследование этих артефактов, чтобы глубже понять, какую роль они играли в общественной жизни древних культур.

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