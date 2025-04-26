Змія-монстр вагою понад тонну: розкрито таємниці найважчої рептилії в історії

Уявіть собі змію, яка за розмірами в рази перевершує всіх сучасних родичів. Саме такою була Titanoboa cerrejonensis – доісторичний удав-гігант, який мешкав у тропічних джунглях на території нинішньої Колумбії понад 58 мільйонів років тому.

Про це розповідає американський еволюційний біолог Скотт Треверс з Ратгерського університету у матеріалі для Forbes. Titanoboa могла виростати до 13 метрів у довжину та важила понад 1100 кілограмів. Для порівняння, такі сучасні гіганти, як сітчастий пітон чи зелена анаконда, здаються майже карликами на її фоні.

Скам’янілі останки цього доісторичного хижака знайшли у 2009 році в покладах вугілля на півночі Колумбії, в районі Серрехон. Це відкриття стало справжнім проривом у науці, але найбільше фахівців вразили не габарити змії, а її особливі повадки. Titanoboa належала до родини боїдів – неотруйних змій, які вбивають здобич шляхом задушення, а не за допомогою отрути.

Titanoboa була представницею великих тропічних удавів, і її розміри напряму залежали від кліматичних умов того часу. Для нормального існування ця гігантська рептилія потребувала середньорічної температури в межах 30–34°C. Це підтверджує теорію про надзвичайно спекотний клімат у палеоценову епоху. Ймовірно, саме високий рівень вуглекислого газу в атмосфері створив ідеальні умови для еволюції подібних гігантів.

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Місце знахідки Titanoboa – формація Серрехон у Колумбії – вважається найдавнішою відомою екосистемою тропічного лісу в регіоні неотропіків. Поряд із рештками цієї змії також виявили скам’янілі останки велетенських черепах, доісторичних крокодилів і риб значних розмірів. Усі ці знахідки свідчать про існування густої, вологої екосистеми, подібної до сучасних заболочених районів Амазонії. У такому середовищі Titanoboa, ймовірно, жила переважно у воді, подібно до сучасних анаконд.

Спочатку дослідники мали у своєму розпорядженні лише хребці Titanoboa, за якими вдалося приблизно визначити її довжину. Прорив у вивченні стався в 2010-х роках, коли знайшли частини черепа – зокрема щелепи, піднебіння та елементи черепної коробки. Це дозволило створити повноцінну реконструкцію голови цієї змії. Її довжина становила близько 40 см, а загальні оцінки довжини Titanoboa були переглянуті – до 14 метрів.

Та ще більший інтерес, ніж гігантські розміри Titanoboa, у науковців викликав її раціон. "Чим більше ми відкриваємо, тим більше запитань виникає", – так описали вчені один із найзагадковіших аспектів дослідження. Аналіз щелеп доісторичної змії, зокрема їх слабке зрощення та специфічна форма кісток, наштовхнули на думку, що основу її харчування могла складати риба. Це стало несподіваним відкриттям, адже жоден із сучасних представників боїдів не має подібної дієти.

Поєднання ознак адаптації до водного способу життя, знахідок скам’янілих риб і особливостей черепа Titanoboa дало змогу висунути нову теорію: цей вид був першим відомим удавом, який спеціалізувався на риболовному харчуванні.

Унікальне поєднання величезного розміру, напівводного стилю життя та незвичної дієти робить Titanoboa не просто гігантською рептилією минулого, а однією з найвизначніших знахідок палеонтології.

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