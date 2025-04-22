60 років пошуків не дарма: науковці розкрили генетичну загадку рудих котів

Після більш ніж шести десятиліть наукових пошуків дослідникам вдалося розгадати, що саме в генах домашніх котів відповідає за їхню руду (вогняно-помаранчеву) шерсть. Прорив став можливим завдяки незалежним дослідженням двох наукових команд.

Про це повідомляє Science Alert. Генетики з’ясували: у рудих котів виявлено делецію розміром 5 кілобаз у некодуючій частині ДНК.

Саме ця ділянка впливає на активність гена Arhgap36, який, у свою чергу, набагато інтенсивніше працює в клітинах, що виробляють рудий пігмент. Зокрема, його експресія у таких котів у 13 разів вища, ніж у тварин з іншим забарвленням.

"Це була справжня генетична загадка, яку нам нарешті вдалося розгадати", – зазначив Грег Барш, генетик зі Стенфордського університету, коментуючи відкриття.

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Виявлений фрагмент ДНК, що відповідає за рудий колір шерсті, розташований на Х-хромосомі. Саме тому коти-самці, які мають лише одну Х-хромосому, найчастіше бувають рудими. А ось у самок, які мають дві Х-хромосоми, зазвичай спостерігається строкате забарвлення, типове для черепахових або каліко котів.

Цікавий факт: у виняткових випадках, коли обидві Х-хромосоми у самки містять цю мутацію, кішка також може мати повністю руду шерсть – аналогічно до самця.

Крім того, ще одне дослідження, проведене науковцями Університету Кюсю під керівництвом Хідехіро Тоха, додатково підтвердило важливість гена Arhgap36. Вчені встановили, що його активне функціонування пригнічує вироблення темного пігменту еумеланіну, водночас стимулюючи синтез червоного та жовтого пігменту –феомеланіну.

Нагадаємо, вчені відкрили нову групу крові, що трапляється менш ніж у 1% людей.

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