Вчені розкрили унікальні особливості 'жахливого крокодила', який поїдав динозаврів

Науковці встановили, що величезна доісторична рептилія, відома як дейнозух (у перекладі — "жахливий крокодил"), була справжнім хижаком у світі динозаврів, особливо на території Північної Америки. Дейнозух мешкав приблизно 82–75 мільйонів років тому, жив у річках та естуаріях, залишаючи на кістках динозаврів глибокі сліди зубів — доказ того, що ця рептилія або активно на них полювала, або харчувалася рештками.

Раніше цю істоту помилково вважали "гігантським алігатором", однак останні дослідження підтвердили: вона належить до іншої гілки еволюції, відмінної від сучасних крокодилів та алігаторів. Про це повідомляє Interesting Engineering.

У статті, опублікованій у журналі Communications Biology, науковці описують одну з ключових адаптацій, яка дозволила дейнозуху стати домінуючим хижаком. Йдеться про здатність жити в солоній воді — завдяки наявності сольових залоз, які були у його предків і нині зустрічаються лише у деяких сучасних крокодилів.

Ця адаптація дозволила дейнозуху долати великі відстані крізь Західний внутрішній морський шлях — колись він поділяв Північну Америку навпіл. Саме завдяки цій здатності жахливий крокодил поширився по всьому континенту: від прибережних боліт до берегів Атлантики.

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Вчені також зазначають, що дейнозух мав гігантські розміри — довжиною до 8 метрів і більше, череп із потужною кістковою шишкою та зуби розміром з банан. Завдяки таким габаритам ця рептилія могла полювати на будь-яку живність у болотистих регіонах.

Раніше палеонтологів збивала з пантелику поява викопних решток дейнозуха по обидва боки древнього морського шляху — адже крокодилам важко витримувати солону воду. Втім, виявилось, що в багатьох доісторичних крокодилів була здатність переносити солоність, яка згодом зникла в алігаторів.

У дослідженні також згадується, що алігатори у ті часи були значно меншими й менш агресивними. Лише після завершення конкуренції з гігантами, близько 34 мільйонів років тому, вони почали зростати в розмірах. Але поки жив дейнозух, він залишався справжнім монстром — навіть у світі хижаків.

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