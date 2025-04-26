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Вчені розкрили унікальні особливості "жахливого крокодила", який поїдав динозаврів

Ціхоцька Марія

Вчені розкрили унікальні особливості 'жахливого крокодила', який поїдав динозаврів
Вчені розкрили унікальні особливості ''жахливого крокодила''

Науковці встановили, що величезна доісторична рептилія, відома як дейнозух (у перекладі — "жахливий крокодил"), була справжнім хижаком у світі динозаврів, особливо на території Північної Америки. Дейнозух мешкав приблизно 82–75 мільйонів років тому, жив у річках та естуаріях, залишаючи на кістках динозаврів глибокі сліди зубів — доказ того, що ця рептилія або активно на них полювала, або харчувалася рештками.

Раніше цю істоту помилково вважали "гігантським алігатором", однак останні дослідження підтвердили: вона належить до іншої гілки еволюції, відмінної від сучасних крокодилів та алігаторів. Про це повідомляє Interesting Engineering.

У статті, опублікованій у журналі Communications Biology, науковці описують одну з ключових адаптацій, яка дозволила дейнозуху стати домінуючим хижаком. Йдеться про здатність жити в солоній воді — завдяки наявності сольових залоз, які були у його предків і нині зустрічаються лише у деяких сучасних крокодилів.

Ця адаптація дозволила дейнозуху долати великі відстані крізь Західний внутрішній морський шлях — колись він поділяв Північну Америку навпіл. Саме завдяки цій здатності жахливий крокодил поширився по всьому континенту: від прибережних боліт до берегів Атлантики.

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Вчені також зазначають, що дейнозух мав гігантські розміри — довжиною до 8 метрів і більше, череп із потужною кістковою шишкою та зуби розміром з банан. Завдяки таким габаритам ця рептилія могла полювати на будь-яку живність у болотистих регіонах.

Раніше палеонтологів збивала з пантелику поява викопних решток дейнозуха по обидва боки древнього морського шляху — адже крокодилам важко витримувати солону воду. Втім, виявилось, що в багатьох доісторичних крокодилів була здатність переносити солоність, яка згодом зникла в алігаторів.

У дослідженні також згадується, що алігатори у ті часи були значно меншими й менш агресивними. Лише після завершення конкуренції з гігантами, близько 34 мільйонів років тому, вони почали зростати в розмірах. Але поки жив дейнозух, він залишався справжнім монстром — навіть у світі хижаків.

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