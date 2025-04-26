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Ученые раскрыли уникальные особенности "ужасного крокодила", поедавшего динозавров

Цихоцкая Мария

Ученые раскрыли уникальные особенности 'ужасного крокодила', поедавшего динозавров
Ученые раскрыли уникальные особенности ''ужасного крокодила''

Ученые установили, что огромная доисторическая рептилия, известная как дейнозух (в переводе – "ужасный крокодил"), была настоящим хищником в мире динозавров, особенно на территории Северной Америки. Дейнозух жил примерно 82–75 миллионов лет назад, жил в реках и эстуариях, оставляя на костях динозавров глубокие следы зубов — доказательство того, что эта рептилия либо активно на них охотилась, либо питалась остатками.

Ранее это существо ошибочно считали "гигантским аллигатором", однако последние исследования подтвердили: оно относится к другой ветви эволюции, отличной от современных крокодилов и аллигаторов. Об этом сообщает Interesting Engineering.

В статье, опубликованной в журнале Communications Biology, ученые описывают одну из ключевых адаптаций, которая позволила дейнозуху стать доминирующим хищником. Речь идет о способности жить в соленой воде — благодаря наличию солевых желез, которые были у его предков и сейчас встречаются только у некоторых современных крокодилов.

Эта адаптация позволила дейнозуху преодолевать большие расстояния через Западный внутренний морской путь — когда-то он разделял Северную Америку пополам. Именно благодаря этой способности ужасающий крокодил распространился по всему континенту: от прибрежных болот до берегов Атлантики.

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Ученые также отмечают, что у дейнозуха были гигантские размеры — длиной до 8 метров и более, череп с мощной костной шишкой и зубы размером с банан. Благодаря таким габаритам эта рептилия могла охотиться за любой живностью в болотистых регионах.

Ранее палеонтологов сбивало с толку появление ископаемых останков дейнозуха с обеих сторон древнего морского пути — крокодилам ведь трудно выдерживать соленую воду. Впрочем, оказалось, что у многих доисторических крокодилов была способность переносить соленость, которая впоследствии исчезла у аллигаторов.

В исследовании также упоминается, что аллигаторы в те времена были значительно меньше и менее агрессивны. Лишь после завершения конкуренции с гигантами, около 34 миллионов лет назад, они начали расти в размерах. Но пока жил дейнозух, он оставался настоящим монстром даже в мире хищников.

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