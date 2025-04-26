Ученые раскрыли уникальные особенности 'ужасного крокодила', поедавшего динозавров

Ученые установили, что огромная доисторическая рептилия, известная как дейнозух (в переводе – "ужасный крокодил"), была настоящим хищником в мире динозавров, особенно на территории Северной Америки. Дейнозух жил примерно 82–75 миллионов лет назад, жил в реках и эстуариях, оставляя на костях динозавров глубокие следы зубов — доказательство того, что эта рептилия либо активно на них охотилась, либо питалась остатками.

Ранее это существо ошибочно считали "гигантским аллигатором", однако последние исследования подтвердили: оно относится к другой ветви эволюции, отличной от современных крокодилов и аллигаторов. Об этом сообщает Interesting Engineering.

В статье, опубликованной в журнале Communications Biology, ученые описывают одну из ключевых адаптаций, которая позволила дейнозуху стать доминирующим хищником. Речь идет о способности жить в соленой воде — благодаря наличию солевых желез, которые были у его предков и сейчас встречаются только у некоторых современных крокодилов.

Эта адаптация позволила дейнозуху преодолевать большие расстояния через Западный внутренний морской путь — когда-то он разделял Северную Америку пополам. Именно благодаря этой способности ужасающий крокодил распространился по всему континенту: от прибрежных болот до берегов Атлантики.

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Ученые также отмечают, что у дейнозуха были гигантские размеры — длиной до 8 метров и более, череп с мощной костной шишкой и зубы размером с банан. Благодаря таким габаритам эта рептилия могла охотиться за любой живностью в болотистых регионах.

Ранее палеонтологов сбивало с толку появление ископаемых останков дейнозуха с обеих сторон древнего морского пути — крокодилам ведь трудно выдерживать соленую воду. Впрочем, оказалось, что у многих доисторических крокодилов была способность переносить соленость, которая впоследствии исчезла у аллигаторов.

В исследовании также упоминается, что аллигаторы в те времена были значительно меньше и менее агрессивны. Лишь после завершения конкуренции с гигантами, около 34 миллионов лет назад, они начали расти в размерах. Но пока жил дейнозух, он оставался настоящим монстром даже в мире хищников.

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