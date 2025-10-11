Чому всі континенти 'скупчилися' на одному боці планети: вчені дали зрозуміле пояснення

Якщо подивитися на глобус із боку Тихого океану, можна побачити майже суцільну водну поверхню. А ось повернувши його до Африки, Європи та Азії, навпаки – переважає суша.

Видання IFLScience пояснило, чому всі континенти "зібралися" на одному боці планети. Фахівці зазначають, що причина криється у давній суперконтинентальній історії Землі – у процесах, пов’язаних із Пангеєю та суперконтинентальним циклом.

Хоча материки продовжують повільно рухатися, а Атлантичний океан розширюється, відштовхуючи Америку від Європи та Африки, вони все одно не розподіляються рівномірно по планеті – і, ймовірно, ніколи цього не зроблять.

Цікаво, що приблизно кожні 300–500 мільйонів років більшість континентів знову об’єднуються в єдиний суперконтинент – гігантську ділянку суші, утворену з кількох тектонічних плит. Щоб вважатися суперконтинентом, така територія має охоплювати щонайменше 75% усієї земної поверхні. Нині ж Європа, Азія та Африка, хоч і поєднані між собою, займають лише близько 57% площі суші планети.

Читайте також: Вчені зафіксували тривожні зміни у водах Північної Атлантики: чим загрожує людству

Пангея – це останній великий суперконтинент, що існував приблизно від 336 до 175 мільйонів років тому, і ми досі можемо спостерігати його поступовий розпад. До неї існувала, зокрема, Гондвана (хоча її не завжди визнають суперконтинентом), а також кілька інших давніх континентальних утворень, назви яких мало відомі широкому загалу. Видання зазначає:

"Суть у тому, що дрейф континентів постійно переміщує їх по поверхні Землі. Протягом сотень мільйонів років материки зближуються і утворюють суперконтиненти, а потім вони так само легко розпадаються. У найближчі десятки мільйонів років материки стануть менш щільними: Євразія поступово зміститься на схід, а Америка – на захід. І, можливо, колись знову сформується новий суперконтинент."

Наразі Землю можна уявити як величезну блакитну кулю з невеликою кількістю суші – достатньо подивитися з орбіти на південну частину Тихого океану, який настільки величезний, що має власні антиподи.

Раніше ми розповідали, що вчені оголосили сенсаційну інформацію про Червоне море.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!