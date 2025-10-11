Почему все континенты 'скопились' на одной стороне планеты: ученые дали понятное объяснение

Если посмотреть на глобус со стороны Тихого океана, то можно увидеть почти сплошную водную поверхность. А вот вернув его в Африку, Европу и Азию, напротив – преобладает суша.

Издание IFLScience объяснило, почему все континенты "собрались" на одной стороне планеты. Специалисты отмечают, что причина кроется в древней суперконтинентальной истории Земли в процессах, связанных с Пангеей и суперконтинентальным циклом.

Хотя материки продолжают медленно двигаться, а Атлантический океан расширяется, отталкивая Америку от Европы и Африки, они все равно равномерно не распределяются по планете – и, вероятно, никогда этого не сделают.

Интересно, что примерно каждые 300–500 миллионов лет большинство континентов снова объединяются в единый суперконтинент – гигантский участок суши, образованный из нескольких тектонических плит. Чтобы считаться суперконтинентом, такая территория должна включать не менее 75% всей земной поверхности. В настоящее время Европа, Азия и Африка, хотя и объединенные между собой, занимают лишь около 57% площади суши планеты.

Пангея – это последний крупный суперконтинент, существовавший примерно от 336 до 175 миллионов лет назад, и мы до сих пор можем наблюдать его постепенный распад. До нее существовала, в частности, Гондвана (хотя ее не всегда признают суперконтинентом), а также несколько других древних континентальных образований, названия которых мало известны широкой общественности. Издание отмечает:

"Суть в том, что дрейф континентов постоянно перемещает их по поверхности Земли. В течение сотен миллионов лет материки сближаются и образуют суперконтиненты, а затем они так же легко распадаются. В ближайшие десятки миллионов лет материки станут менее плотными: Евразия постепенно сместится на восток, а Америка – на запад."

Теперь Землю можно представить как огромный голубой шар с небольшим количеством суши – достаточно посмотреть с орбиты на южную часть Тихого океана, который настолько огромен, что имеет собственные антиподы.

